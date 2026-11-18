La Navidad puede ser el momento perfecto para compartir y dar alegría y también para apoyar los gustos de tus seres queridos. Por ello, si planeas sorprender a un fan de KPop Demons Hunters, estas 4 ideas de regalos para las celebraciones de diciembre que no son figuras de acción pueden ser perfectas.

Apuesta por juegos de muñecas musicales, miniaturas Polly Pocket y juguetes interactivos Furby.

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4 juguetes oficiales de KPop Demon Hunters para regalar en Navidad

Furby Furblets Derpy Tiger, un compañero interactivo

Esta idea está inspirada en Derpy Tiger y cuenta con más de 45 sonidos, orejas movibles y accesorios que lo vuelven un compañero ideal. Ese regalo para Navidad puede ser una alternativa perfecta para quienes no buscan regalar figuras de acción.

Furby Furblets Derpy Tiger, un compañero interactivo Mattel

Monopoly: KPop Demon Hunters, para jugar en familia

Las Guerreras del KPop también cuentan con su propia versión de uno de los juegos de mesa más clásicos de todos los tiempos. Dentro de esta edición de colección puedes recorrer el universo de HUNTR/X y los Saja Boys. Además, este juego permite participar entre dos a 6 personas.

Monopoly KPop Demon Hunters, para jugar en familia Mattel

Polly Pocket x KPop Demon Hunters: Saja Boys 5-Pack

Para los fans de los Saja Boys, esta idea es perfecta, pues este set de miniatura cuenta con figuras de Jinu, Baby, Abby, Mystery y Romance, quienes llegan dentro de una cápsula de refresco temática y un clip, que te permitiría llevar tu minifigura como llavero o accesorio.

Polly Pocket x KPop Demon Hunters Saja Boys 5-Pack Mattel

Muñeca musical Rumi, para cantar como HUNTR/X

Esta idea de Rumi está pensada para llevar su glamour y estilo en todo momento, pues te ayudará a cantar fragmentos de la canción y coros inspirados en la película.

Muñeca musical Rumi, para cantar como HUNTRX Mattel

Esta Navidad, si lo que buscas es regalar algo del corazón y consentir a tu fan de KPop Demons Hunters, pero buscas opciones más allá de las típicas figuras de acción clásicas, estas cuatro ideas son perfectas para salir de la rutina.