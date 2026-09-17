VIDEO: Plaza Sésamo rinde HOMENAJE a KPop Demon Hunters en divertido musical

¡Un momento tierno! Plaza Sésamo, el programa infantil protagonizado por varios títeres a sorprendido a todos, ya que ha realizado una auténtica interpretación de la canción "Golden" de las KPop Demon Hunters, un divertido musical en el que vemos a Zoe, Rosita y Abby Cadabby cantando usando un vestuario amarillo, simulando a las cazadoras de demonios.

Mientras la vemos interpretando al canción, observamos que Elmo, Archibaldo y "El monstruo comegalletas" escuchan y disfrutan de la gran interpretación de la famosa melodía, el video del divertido musical fue publicado desde su cuenta de X.

¿Dónde puedo ver Plaza Sésamo?

Durante muchos años, Plaza Sésamo fue popular, además de ser visible en varios canales de televisión, pero en los últimos años se ha destacado por contar con su propio canal de YouTube, en el que los usuarios pueden encontrar los episodios completos y contenido clásico, siendo una gran oportunidad para que los niños sigan disfrutando de ellos.

Mientras que en algunas plataformas de Streaming, los usuarios pueden consultar los episodios más recientes, logrando conocer algunas canciones y personajes nuevos que se unen al programa infantil con los títeres famosos, quienes se han encargado de hacer múltiples capítulos en los que habla sobre temas actuales para los jóvenes televidentes.

¿Quién canta "Golden" de las KPop Demon Hunters?

Aunque muchos conocen la canción "Golden" por la banda ficticia de las HUNTR/X de las KPop Demon Hunters, para su creación fueron necesarias las voces de auténticas cantantes coreanas, por lo que las artistas de EJAE (Rumi), Audrey Nuna (Mira) y Rei Ami (Zoey), dando vida a la famosa canción en la cinta animada.

La canción de la banda animada fue publicada en el 2025, pero en pleno 2026 ya cuenta con un total de más de mil 942 millones de reproducciones, siendo una de las más populares y escuchadas por el público, razón suficiente por la que los personajes de Plaza Sésamo decidieron hacer el divertido musical.