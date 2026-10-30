7 juguetes de Bluey y Paw Patrol que ayudan a los niños a ser más pacientes
Si tus hijos apenas están aprendiendo sobre la importancia de tener paciencia, algunos juguetes de Bluey o Paw Patrol pueden serles de mucha ayuda.
La paciencia es una cualidad que puede irse inculcando en los niños desde temprana edad y no siempre tiene que hacerse con métodos aburridos o regaños, sino que los juguetes también son grandes aliados en el proceso de aprendizaje. Lo ideal es elegir modelos que tengan dinámicas donde deban esperar turnos o seguir instrucciones, todo acompañado de sus caricaturas preferidas como Bluey o Paw Patrol para que tengan mayor interés.
¿Cómo reforzar la paciencia durante la infancia? Los mejores juguetes con Paw Patrol o Bluey
- Memorama de Bluey. Al tener que ir descubriendo tarjetas para encontrar pares, con los juegos de memoria, los menores irán desarrollando la habilidad de esperar sin enojarse. Además, les mostrará que equivocarse no es malo y siempre pueden empezar otra vez.
- Rompecabezas de Paw Patrol. Elige diseños que tengan a los integrantes de Paw Patrol en momentos divertidos y haz que tus hijos empiecen a armarlos con la emoción de descubrir toda la ilustración. Estos juguetes hacen que tengan calma a la hora de analizar en dónde va cada pieza y no se desesperen.
Casa de juegos de Bluey. Para que los niños se sientan como si estuvieran en sus capítulos favoritos de esta caricatura, la casa de juegos de Bluey es una gran alternativa para que se diviertan y practiquen la paciencia. La clave es que solitos vayan armando cada espacio y traten de recordar cómo se ve en la TV.
- Torre de equilibrio de Paw Patrol. Si quieres juguetes que tengan varios beneficios y sean muy divertidos, las torres de equilibrio con temática de Paw Patrol son la mejor opción de juguetes para que sepan esperar. Todo gracias a que irán entendiendo que necesitan ser cuidadosos para que no se derrumben y que la rapidez no siempre significa que ganarán.
- Figuras de plástico con Bluey y sus amigos. En caso de que quieras que todos tus hijos aprendan al mismo tiempo sobre la paciencia de una forma didáctica, prueba con un set de muñequitos con Bluey y otros personajes de la caricatura. De esta manera, tendrán que organizarse con turnos para que cada uno cuente su historia inspirada en la figura que le tocó.
Set de rescate de Paw Patrol. Los capítulos de Paw Patrol siempre tienen valiosas lecciones para los niños y una de las que transmiten constantemente, es sobre la perseverancia para buenos resultados. Por esto, los sets de rescate donde los cachorros cumplen misiones, son buenísimas para que los menores analicen antes de actuar, sigan órdenes y no quieran terminar todo de inmediato.
- Juegos de construcción de Bluey. Si tus hijos ya son un poco más grandes, entonces puede que ya sean aptos para los juguetes tipo LEGO de Bluey que traen varias piezas y son para armarse, pero requieren de mucha paciencia. Estos productos implican probar, equivocarse y corregir hasta obtener la figura deseada.