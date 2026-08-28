7 juguetes de Bluey y Paw Patrol que enseñan a los niños a concentrarse en algo
Estimular la concentración en los menores es importante y las actividades escolares no son la única opción, también los juguetes didácticos son de gran ayuda.
La atención de los niños puede fortalcerse desde temprana edad con actividades que requieran de una buena observación, ejerciten su memoria y capacidad de retención. Y uno de los métodos más divertidos para que lo sientan como un proceso amigable, es con juguetes de sus caricaturas preferidas, como Paw Patrol y Bluey, que pueden convertirse en grandes aliados del aprendizaje.
¿Qué juguetes son buenos para la concentración de un niño? 7 modelos de Bluey y Paw Patrol para mejorarla
- Juego de memoria de Bluey. Contrario a lo que muchas personas creen, los juegos de mesa sí pueden usarse con los pequeños cuando están adaptados para su edad y hasta pueden ejercitar su capacidad de concentración. Es el caso del memorama con ilustraciones de Bluey, que pone en práctica la vista y la memoria para ir descubriendo cada par de cartas.
Pistas de carreras con Paw Patrol. Para los pequeños que son amantes de la velocidad y las carreras, las pistas de juguetes con Paw Patrol son una excelente opción para que los niños se entretengan en una sola actividad. Esto gracias a que tienen que idear los mejores caminos para ganar y deben analizar con cuidado cada recorrido.
- Set magnético de Bluey. Para los pequeños que disfrutan tener todos los espacios decorados con figuras de sus programas favoritos, está la opción de los sets magnéticos con los personajes de Bluey. Se trata de figuras con imán que se pueden armar de diferentes maneras y se pegan en superifices planas, lo que pondrá a prueba la imaginación de los pequeños y requerirá de atención al detalle para recordar en dónde dejaron cada pieza antes de volver a armarlas.
Rompecabezas de Paw Patrol. Ya sea de pocas piezas o con niveles más complejos, para armar un rompecabezas se necesita observar bien las fichas, analizar las coincidencias en la imagen y mantener la concentración para completar la imagen. Y cuando el protagonista del juego es uno de sus personajes consentidos, como los cachorros de Paw Patrol, estos juguetes se vuelven ideales para que quieran darles toda su atención.
- Libro de actividades de Bluey. En caso de que prefieras que tus hijos pongan en práctica su creatividad y atención al mismo tiempo, entonces los libros de actividades son la mejor opción en lugar de los juguetes tradicionales. El contenido se enfoca principalmente en colorear, pintar, resolver acertijos y completar misiones, para lo que tendrán que concentrarse muy bien si es que quieren resultados lindos. También pueden ser de los Paw Patrol.
Torre de vigilancia de Paw Patrol. Si tus hijos son fanáticos de los Paw Patrol por todas las aventuras que siempre tienen y sus intrépidas misiones, puedes comprarles juguetes interactivos que fortalezcan su concentración. Y una excelente opción, son las figuras de "Torre de vigilancia", que se arman con paciencia y que para jugarse necesitan que estén atentos para cada instrucción.
- Boom Boom de Bluey. Para pasar un rato agradable, hay juguetes interactivos de Bluey y Paw Patrol que son aptos para toda la familia y ponen a prueba la concentración. Una de estas opciones es el "Boom Boom", que básicamente consiste en que los jugadores reúnan grupos de cuatro cartas iguales y el que lo logre primero presiona la campana.