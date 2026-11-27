Un artículo puede influir en actividades que impliquen agarrar, empujar, encajar, trasladar piezas o mover objetos. Es por ello que traemos para ti estos 5 juguetes de Pocoyó y Paw Patrol que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices. Mientras que estas 5 piezas de Bluey enseñan a los pequeños sobre la seguridad.

El juego con bloques, rompecabezas, figuras y vehículos favorece distintas áreas del desarrollo, entre ellas la coordinación manual y la actividad física. El beneficio depende de la forma en que cada pequeño utiliza el objeto y de que este corresponda con su etapa de desarrollo. Mientras que estos 6 juguetes de Masha y el Oso enseñan a los niños a ser seguros de sí mismos.

7 juguetes de Pocoyó y Paw Patrol que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices 7 juguetes de Pocoyó y Paw Patrol que ayudan a los niños a desarrollar habilidades motrices (IA)

Juguetes que ayudan a desarrollar habilidades motrices

1. Set de siete figuras de Pocoyó: Este paquete reúne personajes de la serie en versiones pequeñas que se pueden tomar con una o ambas manos, acomodar en distintos espacios y cambiar de posición durante el juego.

2. Set de cinco figuras de Pocoyó: Una colección más pequeña que sirve para tomar, soltar, ordenar y distribuir personajes sobre una superficie. Estas tareas requieren movimientos controlados de los dedos y ajustes de la fuerza al sujetar cada pieza.

3. Peluche de Pocoyó: A diferencia de las piezas rígidas, este artículo ofrece una superficie blanda que permite abrazar, apretar, cargar y cambiar de posición. Estas acciones implican movimientos de brazos y manos, además de control postural cuando el pequeño lo lleva de un lugar a otro.

4. Mini figuras de Paw Patrol Pilotos de Rescate: Las versiones pequeñas de los personajes permiten tomar cada pieza, cambiarla de lugar y organizar recorridos sobre una mesa o el suelo. Estos juguetes ponen en práctica la coordinación ojo-mano y el control de los dedos.

5. Torre de la Bahía Aventura de Paw Patrol: Al mover los accesorios entre los espacios de la estructura, se practican movimientos de alcance, agarre y coordinación visual.