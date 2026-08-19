6 juguetes de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para enseñar a los niños a ser seguros de sí mismos

La seguridad en sí mismos no aparece de un día para otro: también puede construirse mientras los niños juegan, toman pequeñas decisiones, expresan lo que sienten y descubren que son capaces de resolver retos por cuenta propia. Los juguetes de Masha y el Oso y Bluey pueden convertirse en herramientas para acompañar ese proceso de una manera divertida y cercana. No existe una lista oficial de juguetes de estas series diseñada específicamente para desarrollar la confianza personal. Sin embargo, los juegos de roles, construcción, memoria y representación pueden crear oportunidades para que los pequeños practiquen la autonomía, la expresión y la interacción con los demás.

Juguetes de Masha y el Oso y Bluey que convierten el juego en una oportunidad para que los niños ganen confianza en sí mismos

Más que buscar un juguete que "enseñe" directamente a ser seguro de sí mismo, lo importante es observar qué posibilidades ofrece el juego y permitir que el niño tome la iniciativa con estos juguetes de Masha y el Oso y Bluey. Desde inventar historias hasta construir algo desde cero, estas opciones pueden darle pequeñas experiencias de logro.

