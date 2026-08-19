6 juguetes de ‘Masha y el Oso’ y ‘Bluey’ para enseñar a los niños a ser seguros de sí mismos
¿Y si su juguete favorito pudiera darle algo más que horas de diversión? Estas opciones abren la puerta a juegos donde él puede tomar el mando
La seguridad en sí mismos no aparece de un día para otro: también puede construirse mientras los niños juegan, toman pequeñas decisiones, expresan lo que sienten y descubren que son capaces de resolver retos por cuenta propia. Los juguetes de Masha y el Oso y Bluey pueden convertirse en herramientas para acompañar ese proceso de una manera divertida y cercana. No existe una lista oficial de juguetes de estas series diseñada específicamente para desarrollar la confianza personal. Sin embargo, los juegos de roles, construcción, memoria y representación pueden crear oportunidades para que los pequeños practiquen la autonomía, la expresión y la interacción con los demás.
Juguetes de Masha y el Oso y Bluey que convierten el juego en una oportunidad para que los niños ganen confianza en sí mismos
Más que buscar un juguete que "enseñe" directamente a ser seguro de sí mismo, lo importante es observar qué posibilidades ofrece el juego y permitir que el niño tome la iniciativa con estos juguetes de Masha y el Oso y Bluey. Desde inventar historias hasta construir algo desde cero, estas opciones pueden darle pequeñas experiencias de logro.
- Sets de figuras de la familia Heeler de 'Bluey'. Las figuras de Bluey, Bingo y los demás integrantes de la familia permiten recrear situaciones cotidianas o inventar historias completamente nuevas. Al representar diferentes personajes, los niños pueden practicar cómo expresar emociones, plantear soluciones y comunicar lo que piensan. También pueden cambiar el desenlace de una historia y descubrir que sus propias ideas tienen un lugar dentro del juego.
- Casa de juegos de Masha y el Oso. Una casa de juegos inspirada en Masha y el Oso puede convertirse en el escenario perfecto para crear aventuras propias. El niño puede decidir quién entra, qué sucede y cómo resolver cada situación. Este tipo de juego simbólico favorece la toma de decisiones y permite experimentar diferentes formas de actuar dentro de un entorno controlado. Dejar que el pequeño dirija la historia, en lugar de corregir constantemente lo que hace, puede darle mayor libertad para expresarse.
- Peluches grandes de Masha o el Oso. Los peluches pueden convertirse en compañeros de juego, personajes de historias o incluso protagonistas de conversaciones inventadas.
El niño puede hablar con ellos, cuidarlos, contarles lo que ocurre en su aventura o representar situaciones que le resulten difíciles. Este juego simbólico puede ayudarlo a exteriorizar emociones y explorar distintas respuestas sin sentirse juzgado.
- Sets de cocina o doctor de Masha. Los juegos de roles relacionados con profesiones y actividades cotidianas permiten que los niños asuman el control de una situación imaginaria. Al jugar a ser médico, cocinero o cuidador, pueden elegir qué hacer, organizar objetos y resolver pequeños problemas dentro de la historia. Sentirse responsable de una tarea durante el juego puede reforzar la percepción de "yo puedo hacerlo".
- Bloques y juegos de construcción temáticos. Los bloques inspirados en sus personajes favoritos añaden un elemento conocido a una actividad que requiere planificación y creatividad. Construir una casa, una torre o un escenario para Bluey y Masha permite que el niño pruebe diferentes soluciones. Si una estructura se cae, puede modificarla y volver a intentarlo. Ese proceso de ensayo y error convierte cada pequeño avance en una experiencia concreta de logro.
- Juegos de mesa o memoria de 'Bluey'. Los juegos de memoria y mesa introducen retos que pueden resolverse individualmente o en compañía. Además de recordar imágenes o seguir reglas, los niños practican esperar turnos, aceptar resultados y participar en una actividad compartida. Cuando consiguen completar un reto, pueden experimentar una sensación de logro; cuando no lo consiguen, tienen la oportunidad de volver a intentarlo. La confianza también se construye aprendiendo que equivocarse no significa dejar de intentarlo.