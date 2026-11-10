6 capítulos de Bluey y Peppa Pig que enseñan a los niños a no comer comida chatarra

Enseñar a los niños a tener una alimentación equilibrada puede ser más sencillo cuando aprenden mientras se divierten. Bluey y Peppa Pig son dos series infantiles que incluyen historias relacionadas con la comida, la preparación de alimentos y el descubrimiento de nuevos sabores. Algunos de sus capítulos pueden ayudar a los pequeños a familiarizarse con las frutas, las verduras y otras opciones nutritivas, además de abrir conversaciones sobre el consumo ocasional de golosinas y productos ultraprocesados.

6 capítulos de Bluey y Peppa Pig para hablar sobre alimentación saludable

Aunque estos episodios no están dedicados exclusivamente a hablar sobre la comida chatarra, sí muestran situaciones que permiten explicar por qué es importante variar los alimentos y no basar la alimentación diaria en dulces, frituras o postres. Aquí te compartimos seis capítulos que puedes ver con tus hijos y aprovechar para enseñarles buenos hábitos.

1. Bluey – “BBQ”

En este capítulo de la primera temporada, Bingo tiene una misión durante una comida familiar: preparar una ensalada y reunir distintos colores de pimientos para sus primos. Mientras busca los ingredientes, descubre que preparar alimentos frescos también puede ser una actividad entretenida.

La historia es una buena oportunidad para hablar con los niños sobre la importancia de incluir verduras en sus comidas. Después de verla, puedes invitarlos a elegir ingredientes para preparar una ensalada en casa y explicarles que existen muchas formas de disfrutar estos alimentos.

2. Bluey – “Pavlova”

En este episodio de la tercera temporada, Bingo quiere probar un postre de pavlova, pero su mamá no se lo permite. Entonces, las niñas organizan un juego de cafetería en el que Bluey y Bandit compiten por ofrecerle diferentes opciones a su clienta.

La historia permite conversar sobre los postres y explicar que pueden formar parte de ocasiones especiales, pero no necesitan ser el alimento principal de todos los días. También puedes aprovechar para mostrarles que hay distintas maneras de preparar alimentos y combinar ingredientes.

3. Bluey – “Omelette”

Bingo quiere ayudar a Chilli a preparar un omelette para el desayuno de cumpleaños de Bandit. Aunque romper los huevos y completar la receta resulta más complicado de lo que esperaba, la pequeña no pierde el entusiasmo por participar en la cocina.

Este capítulo muestra que preparar alimentos en familia puede ser una experiencia divertida. También permite hablar sobre el desayuno y presentar opciones distintas a los productos empaquetados o los dulces. Si tus hijos quieren imitar a Bingo, pueden ayudar a lavar ingredientes o mezclar alimentos con la supervisión de un adulto.

4. Peppa Pig – “Fruit” (Frutas)

En este capítulo, Peppa y su familia visitan el supermercado durante el día dedicado a las frutas. Ahí conocen diferentes alimentos y descubren cuáles son los favoritos de sus amigos. También aparece Miss Rabbit, quien prepara licuados de frutas para los pequeños.

Es una historia útil para enseñarles que las frutas pueden ser una opción rica y refrescante para la hora de la merienda. Después de verla, puedes pedirles que elijan sus favoritas y preparar juntos una ensalada o un plato con diferentes colores y sabores.

Capítulos de Peppa Pig y Bluey sobre la comida sana. ((Especial/Panadería))

5. Peppa Pig – “Mr Potato’s Fruit & Vegetable Quiz”

Mr. Potato visita el grupo de juegos de Peppa para organizar una competencia de preguntas sobre frutas y verduras. Los pequeños deben identificar diferentes alimentos y aprender más sobre ellos mientras participan en el concurso.

El capítulo destaca la importancia de consumir frutas y verduras todos los días. Es una buena oportunidad para explicarles que estos alimentos aportan nutrientes importantes y que pueden sustituir algunas botanas dulces o saladas en determinados momentos. También puedes organizar un pequeño juego en casa para que identifiquen sus nombres y colores.

6. Peppa Pig – “Lunch” (La comida)

En esta historia, Peppa y George visitan a sus abuelos y ayudan a recoger verduras del huerto para preparar la comida. Aunque George no quiere probar la ensalada, su abuelo encuentra una forma creativa de animarlo: acomoda los vegetales para formar un dinosaurio.

El episodio permite mostrar que presentar los alimentos de manera divertida puede despertar la curiosidad de los niños. También enseña que probar nuevas verduras puede ser una experiencia agradable cuando no se convierte en una obligación.