Aprender las primeras letras y reconocer los números puede convertirse en una actividad entretenida cuando los niños utilizan juguetes relacionados con sus personajes favoritos, como lo son estas 7 piezas de Bluey y Peppa Pig. Mientras que estas 5 piezas de Paw Patrol son ideales para aprender sobre la seguridad.

Bluey, Bingo, Peppa Pig y George protagonizan diferentes artículos educativos que incorporan teclados, pantallas, botones interactivos y actividades para familiarizar a los pequeños con conceptos básicos. Mientras que estos 6 juguetes de Masha y el Oso y Bluey para enseñar a los niños a ser seguros de sí mismos.

7 juguetes de Bluey y Peppa Pig que ayudan a los niños a aprender los números y letras 7 juguetes de Bluey y Peppa Pig que ayudan a los niños a aprender los números y letras (IA)

Los juguetes para que los niños aprendan números y letras

1. Ordenador educativo de Bluey: Este equipo de VTech incluye cinco categorías de juego y 10 actividades inspiradas en los personajes de la serie. Su teclado contiene letras y números, mientras que la pantalla LCD interactúa con diferentes ejercicios relacionados con el lenguaje, la música y el reconocimiento de palabras.

2. Bluey LCD Activity Interactive Drawing Learning System: Esta alternativa combina dibujo y actividades educativas mediante una pantalla LCD de colores y un lápiz electrónico. Incluye un teclado educativo de 36 teclas que permite explorar el abecedario y los números, además de melodías y ejercicios guiados por la voz de Bluey.

3. Peppa Pig Learn & Explore Tablet: Esta tableta educativa incluye seis actividades interactivas para trabajar el lenguaje, la pronunciación, la resolución de problemas y el conteo. Su teclado tiene 26 letras y diez teclas numéricas, mientras que cuatro botones permiten escuchar frases de personajes como Peppa, George y otros integrantes de la serie.

4. Peppa Pig Learn & Go Alphabet Car: Este automóvil educativo propone un recorrido por las 26 letras del abecedario mediante cuatro modalidades de juego. La primera trabaja la relación entre letras y sonidos; la segunda presenta 26 palabras asociadas con cada carácter; la tercera propone encontrar una letra o palabra y la cuarta incorpora sonidos musicales.

5. Peppa Pig Learning Watch: Este reloj electrónico incorpora cuatro juegos con distintos niveles de dificultad para practicar el conteo, comparar cantidades, clasificar y relacionar elementos.

6. Peppa Pig Let’s Chat Learning Phone: Este teléfono interactivo incorpora cuatro juegos para explorar números, conteo y sumas sencillas.

7. Peppa Pig Play Smart Laptop: Esta computadora infantil reúne 15 juegos y actividades distribuidos en cinco categorías. Su teclado ABC, las diez teclas numéricas y los botones direccionales permiten explorar palabras, secuencias, reconocimiento de caracteres y ejercicios de lógica.