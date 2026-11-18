Según una teoría de Jean Piaget, uno de los pioneros en la psicología evolutiva, la intuición en los niños comienza a manifestarse con fuerza entre los 4 y los 7 años. Así que es en esta etapa cuando resulta factible fortalecer este aspecto a través de métodos que les resulten entretenidos, como con los juguetes de Bluey o Plim Plim que ayudan a que su pensamiento sea más crítico poco a poco.

¿Cómo fortalecer la intuición de los niños? Los juguetes de Plim Plim y Bluey que son grandes aliados en el proceso

Figuras de Plim Plim y sus amigos. Los muñecos de plástico sirven muy bien para que los pequeños representen escenas y echen a volar su imaginación. Al mismo tiempo, estos juguetes de Bluey ponen en marcha los pensamientos intuitivos para definir el comportamiento que le darán a cada juguete.

Bump & Go de Plim Plim. Es un cochecito a escala que puede utlizarse para que los niños aprendan aspectos básicos como llevarlos en la dirección correcta para que no choquen con otros y anticipar los movimientos adecuados.

Rompecabezas 5 en 1 de Plim Plim. Sin lugar a dudas, uno de los mejores juguetes para ejercitar la mente durante la infancia, son los rompecabezas. Esto porque requieren de concentración para completar las imágenes y trabajan el pensamiento intuitivo al analizar en dónde encaja cada una de las piezas.

Peluche musical de Plim Plim. Para los menores que son fanáticos de las canciones de Plim Plim, un peluche musical inspirado en alguno de los personajes es un gran regalo. Y además de lo tiernos que se ven, estos juguetes refuerzan la intuición porque cada que presionan los botones, van adivinando cuál es la melodía que comenzará a sonar.

juguetes de Bluey Los juguetes de Plim Plim y Bluey pueden ser de gran ayuda para que los niños fortalezcan la intuición. FOTO: Imagen hecha con IA

Casa familiar de Bluey de LEGO. Gracias a que representa los espacios que ven en la caricatura, la edición de LEGO con la casa de la familia Heeler es un gran obsequio para tus hijos. En cuanto a sus ventajas, permite recrear situaciones cotidianas y pensar en cómo deberían reaccionar.

Parque de juegos con Bluey y Chloe. Este es un set de juguetes de Bluey para regalar a los niños en Navidad 2026. Como incluye tobogantes y columpios, puedes jugar con ellos para preguntarles qué pasa si las usan y así vayan intuyendo a la hora de tomar decisiones en el parque con sus amigos.

Bluey Scavenger Hunt Game de Bluey. Se trata de un juego que requiere de encontrar elementos específicos para ir completando diferentes actividades. Para poder avanzar, los pequeños tendrán que hacer uso de su intuición al observar el entorno y encontrar pistas que los lleven a la meta.