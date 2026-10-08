5 fondos de pantalla de Bluey con temática de Halloween que los niños amarán

¡Que se sienta la spooky season! Una de las festividades preferidas por grandes y pequeños está por llegar: Halloween. Y qué mejor manera de disfrutarlo que integrando a tus personajes favoritos a la celebración. Si en casa tienes a un pequeño fan de Bluey y quieres adentrarte poco a poco a esta temporada tenebrosa, aquí te compartimos 5 fondos de pantalla de la cachorrita Blue Heller, inspirados en la Noche de Brujas, que los niños amarán.

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Fondo de pantalla de Bluey de Halloween 1 para descargar | Crédito: Bluey

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Fondo de pantalla de Bluey de Halloween 2 para descargar | Crédito: Bluey

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Fondo de pantalla de Bluey de Halloween 3 para descargar | Crédito: Bluey

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Fondo de pantalla de Bluey de Halloween 4 para descargar | Crédito: Bluey

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Fondo de pantalla de Bluey de Halloween 5 para descargar | Crédito: Bluey

¿Cómo descargar y usar los 5 fondos de pantalla de Bluey con temática de Halloween?

Estos fondos de pantalla son perfectos para darle ese toque “spooky” a las tabletas u ordenadores de los pequeños. Lo único que tienes que hacer es tomar captura o descargar la imagen que más te haya gustado y listo. Selecciónala como tu fondo de pantalla en el dispositivo electrónico de tu preferencia.

¿Dónde ver los episodios de Bluey en México?

No te pierdas los episodios de Bluey completamente GRATIS por televisión abierta. Lo único que tienes que hacer es sintonizar la barra infantil de Azteca 7, en punto de las 6:30 a.m. de lunes a viernes. Si lo prefieres, también puedes disfrutar de los mejores capítulos de la cachorrita Blue Heller en el sitio web oficial de Azteca 7, ingresando al apartado de caricaturas en la sección de Kidsiete. Aquí te recomendamos algunos episodios que van perfecto con la temporada: 4 capítulos de Bluey y Paw Patrol de Halloween, ideales para los niños que adoran las historias de fantasmas.

¿Cuándo se celebra Halloween?

Como es tradición año con año, la Noche de Brujas - también conocida como Halloween - se celebra el 31 de octubre en México y diversos países alrededor del mundo. Este año, la celebración cae en sábado, por lo que te recomendamos prepararte para un fin de semana lleno de diversión, disfraces y muchos pero muchos dulces, ya que después viene el Día de Muertos (1 y 2 de noviembre), celebración en la que también se acostumbra a pedir golosinas.