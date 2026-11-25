Los niños tienen que aprender las partes de su cuerpo y su ubicación para un sinfín de cosas y no hay mejor forma de hacerlo que con divertidas canciones, juegos y movimientos que, además de entretener, enseñan muchas cosas. Todo esto resulta aún más efectivo y entretenido si los pequeños se acompañan de sus personajes favoritos. Por suerte, Pocoyó y Plim Plim tienen buenas cosas y son buena opción para iniciar estas actividades en casa y estimular su curiosidad. Estos son 4 capítulos que te serán de gran ayuda en esta etapa:

Cabeza, hombros, rodillas y pies de Plim Plim

Pintando caras de Pocoyó

Un, dos, tres: ¡A mover el cuerpo! de Plim Plim

La hora del baño de Plim Plim

Recuerda que cantar junto a ellos las partes del cuerpo con canciones de Plim Plim o Pocoyó es una forma de ayudarlos a proteger su seguridad y su salud, además de que les ayuda a comunicarse mejor mientras desarrollan su identidad y mejoran su motricidad desde muy pequeños.

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¿Cómo enseñar los cinco sentidos después de verlos?

Después de ver los episodios de Pocoyó y Plim Plim y cuando ya sepa identificar las partes del cuerpo, es buena idea comenzar con el aprendizaje sobre nuestros sentidos. Puedes pedirle que reconozca aromas con su nariz y toque diferentes texturas con las manos. También pueden probar juntos alimentos apropiados para su edad y hablar de sabores.

¿Qué tipo de palabras debo comenzar a enseñar a mi hijo sobre su cuerpo?

Si tu hijo apenas comienza a aprender las partes de su cuerpo, algunas palabras que debe aprender a manejar y que le son fáciles de reconocer y pronunciar son las que todos tenemos visibles, como cabeza, pelo, manos, pies, nariz, boca y orejas.

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