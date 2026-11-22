Si quieres empezar a preparar a tu hijo para que aprenda cosas básicas como los colores y las formas desde sus primeros años, ayúdale a descubrir el mundo de la manera más fácil para él: a través de imágenes, sonidos y juegos. Es por eso que una gran idea es hacer uso de las canciones y aventuras de sus personajes favoritos como Pocoyó y Plim Plim. Estos 4 capítulos te ayudarán como punto de partida para que los niños en casa puedan comenzar a reconocer colores, identificar figuras y relacionar lo que ven en la pantalla con lo que ven en casa en la vida diaria:

Pocoyó: “Los colores”

Pocoyó: “Formas”

Plim Plim: “Los colores”

Plim Plim: “Las figuras geométricas”

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Hay que tomar en cuenta que Pocoyó y Plim Plim ofrecen contenidos pensados para el público preescolar que los adultos pueden aprovechar para acompañarlos y apoyarlos durante esta etapa del aprendizaje.

¿Cómo reforzar el aprendizaje de colores y formas en casa?

Apoyar el aprendizaje de nuestros hijos muchas veces no requiere que utilicemos muchos materiales complicados. Podemos simplemente organizar dinámicas fáciles, como clasificar juguetes por colores, buscar figuras geométricas durante los paseos que damos con ellos o construir formas aprovechando los bloques de colores con los que juegan.

¿A qué edad deben empezar los niños a aprender colores y formas?

Esto se debe aprender en los primeros años de vida. A partir de los 3 años y reforzando constantemente el aprendizaje, ellos empezarán a asociar colores y formas básicas. Cuando tengan entre 3 y 4 años, si lo sigues reforzando correctamente, comenzará a entender que la forma y el color forman parte de las características de los objetos; un carro, por ejemplo, puede ser cuadrado y azul.

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