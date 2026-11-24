Si tu hijo está aprendiendo a hablar y cada día dice más y más palabras, no dejes pasar el tiempo y aprovecha para seguir estimulando sus habilidades de lenguaje y conocimiento con ayuda de Pocoyó y Plim Plim. Estos personajes les ayudarán a conocer nuevas palabras y aprender sobre cariño y empatía con los animales a través de canciones y juegos. Aquí te dejamos 4 episodios para comenzar:

Pocoyó : “¡Baila Como Animales!”

Pocoyó: “Los nombres de los animales”

Plim Plim: “Aprendemos los sonidos de los animales con la lechuza”

Plim Plim: “Animales pequeños y grandes”

Este tipo de programas puede ser una herramienta útil en el desarrollo del lenguaje. Ayuda a distinguir especies desde muy temprana edad, sentir curiosidad científica y, sobre todo, a sentir empatía y cuidado hacia ellos.

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¿Cómo reforzar lo aprendido después de ver los videos?

Es buena idea y además muy importante que, además de ver juntos estos capítulos de Pocoyó y Plim Plim, los padres hagan juegos lejos de la pantalla donde le pidas a tu hijo el sonido del perro, un gato o una vaca. Una buena idea es pedirle que adivine qué animal estás imitando. No olvides que todos aprenden a su propio ritmo, así que no desesperes.

¿Por qué los niños deben aprender el sonido de los animales?

Aunque no lo parezca, aprender sonidos de animales es muy importante para los niños, pues las onomatopeyas son parte del lenguaje y son muy fáciles y repetitivas. Además, esto le dará una mejor dicción con el tiempo a nuestro pequeño, pues ayuda a la motricidad oral al imitar sonidos con diferentes partes de la lengua, los labios, el paladar y la mandíbula.

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