4 Episodios de Bluey y Masha y El Oso para enseñar a tus hijos de 3 a 5 años a dar sus primeros pasos hacia la empatía

Algunas de las aventuras de Bluey y Masha y El Oso, son ideales para hablar sobre la empatía con niños de entre 3 a 5 años, pues es gracias a sus situaciones cotidianas que los personajes pueden aprender sobre emociones como la amistad, el compromiso y el respeto hacia los demás.

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4 Episodios de Bluey y Masha y El oso para hablar con niños de entre 3 y 5 años sobre la empatía

“Carrera de bebés” - Temporada 2, episodio 47

Dentro de esta aventura, Chilli rememora los primeros años del pequeño Bluey, dejando en claro que cada niño desarrolla sus habilidades a su propio ritmo, tema que permite abordar con los menores la empatía, ayudándolos a comprender cómo se sienten y cómo perciben las emociones de los demás.

“Campamento” - Temporada 1, episodio 43

En esta aventura, el pequeño Bluey conoce a Jean-Luc, con quien, a pesar de no hablar el mismo idioma, logra comunicarse mediante el juego y la convivencia. Este episodio permite explicar cómo es que se puede conectar con otras personas a pesar de las diferencias evidentes, siempre desde la comprensión, el respeto y la empatía.

Masha y El Oso

“Primer encuentro” - Temporada 1, episodio 1

Masha llega a casa de Oso provocando un gran desorden, provocando su molestia. No obstante, después de que Masha se encuentra sola en el bosque, Oso hace todo lo posible para ayudarla y cuidar de ella. Este episodio permite hablar sobre ponerse en el lugar de los demás y entender las consecuencias de cada acción.

“Amigos para siempre” - Temporada 3, episodio 61

Dentro de esta aventura, Masha se reencuentra con sus antiguos amigos y decide ayudarlos con sus deseos navideños. Esta aventura permite hablar sobre la importancia de escuchar a los demás y aprender a reconocer sus necesidades, ofrecer ayuda desde la empatía, sin esperar nada acambio.

Cada uno de estos capítulos permite a los niños comprender grandes emociones, de manera sencilla, práctica y desde el juego, lo que les ayuda a captar de mejor manera las emociones y habilidades esenciales para su óptimo desarrollo.