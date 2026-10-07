5 ideas de disfraces de los Saja Boys para que tus hijos se luzcan en las fiestas de Halloween

Cuando pensamos en ideas de disfraces suele ser una decisión difícil, ya que en muchas ocasiones no sabemos de que disfrazarlos, en especial cuando buscamos alternativas creativas para usar. Si tus niños son fans de los Saja Boys, no debes preocuparte, ya que es posible hacerlo de algunos de los integrantes de la Banda de K.Pop.

Es así que te vamos a detallar 5 alternativas que puedes escoger para que tus hijos luzcan espectacular en las fiestas de Halloween que se organicen.

5 ideas de disfraces de los Saja Boys para las fiestas de Halloween

Saja Boys: Jinu en su forma humana

Una alternativa sencilla que puedes aplicar en tus hijos para que se luzcan en las fiestas de Halloween, además de ser una alternativa que puedes incorporar para otros días de la semana. Solamente no olvides que debe tener la característica pelicular para hacerlo más realista.

Saja Boys: Jinu en su forma de demonio

Otra de las alternativas creativas que puedes escoger, ya sea que escojas a Jinu o algunos de los integrantes de las banda de K-Pop, además del disfraz, debes pintar el rostro de morado y agregar algunas de la grecas que tienen los demonios, una opción que tus hijos pueden usar en las fiestas de Halloween.

Saja Boys: En su forma malvada humana

Dentro de las KPop Demon Hunters, hay un momento en que la banda de los Saja Boys aparece en su versión humana con un aspecto más malvado, portando rompa más oscura y con un rostro más enojado. Ideal si quieres mantener ese aspecto dominante en la celebración.

Saja Boys: Solamente camisetas

Si no quieres batallar con el uniforme o disfraz completo, puedes optar por solamente adquirir las camisetas de los cantantes, una opción con la que tus pequeños podrán fácilmente caracterizarse de los famosos personajes de la cinta.

Saja Boys: Outfit Rosa

En una de las escenas de las KPop Demon Hunters, aparecen los cantantes de los Saja Boys con un outfit completamente rosa, en el que se enfrentan a las HUNTR/X, una gran opción para que tus hijos puedan interpretar una de las escenas más famosas de la cinta. Ideas de disfraces que te encantará conseguir para tus pequeños.