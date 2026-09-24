5 figuras de Mystery Saja para regalar a una fan de Los Saja Boys

Los Saja Boys se han convertido en todo un fenómeno dentro del universo de la película Las Guerreras K-Pop. La banda juvenil cuyos integrantes son demonios y los enemigos principales de las protagonistas de la trama, se ha adueñado de un gran fandom.

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Diversas reseñas remarcan que Los Saja Boys se han consolidado como un auténtico fenómeno dentro de la cultura pop y el coleccionismo urbano. Esto último en relación a los muñecos, peluches, funkos y demás figuras inspiradas en estos personajes.

Las mejores figuras de Mystery Saja

Dentro del universo del merchandising, existen diferentes líneas enfocadas en cada uno de los integrantes de Los Saja Boys. Es en este marco que hoy la atención se la llevan las figuras de Mystery Saja, uno de los enigmáticos miembros de la formación.

A continuación, te presentamos una selección de cinco figuras emblemáticas de Mystery Saja que dejarán fascinado a cualquier seguidor de la boy band ficticia de K-pop de la película:

1. Figura de Vinilo Epic Collectibles Kpdh Mystery Saja Boys: Es una figura de vinilo estilizada que recrea la versión en miniatura de Mystery con su característico atuendo oscuro.

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2. Funko Pop Mystery Kpop Demon Hunter Saja Boys: Se trata de una pieza coleccionable oficial de vinilo en formato Funko Pop con la mejor estética del icónico personaje.

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3. Little People Figura de Juguete Saja Boys: Incluye a los cinco integrantes de Los Saja Boys y cuenta con un diseño muy tierno.

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4. Mattel KPop Demon Hunters Mystery Action Figure (6.7"): Es una figura con 18 puntos de articulación, que incluye rostros e intercambiables.

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5. Figura de Colección Youtooz Mystery (4.8"): Se trata de un diseño de vinilo Premium con su capa flotante, sombrero de ala ancha y detalles meticulosos en el sombrero y las cadenas.