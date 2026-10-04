4 Photocards de los Saja Boys, ideales para regalar este halloween a una fan de los idols de Kpop Demon Hunters

No cabe duda de que hoy en día la película Kpop Demon Hunters ha sido una de las más exitosas. Su impacto ha sido tan grande que incluso a un año de su estreno, miles de fanáticos continúan comparando diversos productos en el mercado de sus personajes favoritos, es por eso que en esta ocasión te presentamos 4 photocards ideales de los Saja Boys para que regales a una fan de los idols que forman parte de la cinta.

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Kpop Demon Hunters: Photocards de los Saja Boys, ideales para regalar este halloween 2026

En esta ocasión te presentamos photocards de los Saja Boys, pero ideales para que obsequies en halloween, esto debido a que cuentan con una estética gótica, perfecta para esta temporada que lo amerita. Cada diseño es descargable y gratis además de que las puedes imprimir en el material que más lo prefieras.

Kpop Demon Hunters: Photocard de los Saja Boys con sombreros

Esta photocard es perfecta para halloween ya que la estética de los personajes es lúgubre, oscura e incluso un poco tenebrosa debido a los colores muy oscuros que tiene además de que los personajes e idols masculinos de la cinta tienen puesto sus icónicos sombreros, lo que representa una especie de disfraz para esta época.

Kpop Demon Hunters: Photocard de los Saja Boys en color rosa

Esta photocard es ideal para los amantes del color rosa; si bien la estética sigue luciendo gotica, el tono rosa convierte esta tarjeta en algo más divertido aunque no deja de perder el estilo de halloween ya que los personajes portan sombreros y sus ojos lucen en la oscuridad con un color vibrante que incluso puede dar miedo.

Kpop Demon Hunters: Photocard de los Saja Boys en miradas

Estas photocards, como su nombre lo dice, son tarjetas en donde sobresale la mirada de cada uno de los integrantes de la icónica banda que interpreta el tema “Soda pop”. Sin embargo, los colores que sobresalen son oscuros por lo que la estética es perfecta para halloween.

Kpop Demon Hunters: Photocard de los Saja Boys en versión animada

Esta photocard es ideal para los fans del anime ya que los Saja Boys se encuentran en esa versión en esta tarjeta. Los colores que sobresalen son tonos morados en diversas intensidades así como el rosa fuerte y el negro, ideales para halloween.