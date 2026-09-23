5 Photocards de los Saja Boys ideales para regalar a una fan de Kpop Demon Hunters; son coloridas y originales

No cabe duda que hoy en día uno de los fenómenos más grandes que existen es el de Kpop Demon Hunters, la icónica película de Sony Pictures no solo generó un gran impacto durante su estreno sino que incluso a poco más de un año de que la película se estreno sigue siendo una de las películas más exitosas debido al impacto que los personajes y la historia tuvo. En esta ocasión te presentamos 5 photocards de los “Saja Boys”, ideales para que las regales a toda fan de la película.

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Saja Boys: 5 Photocards para regalar a una fan de Kpop Demon Hunters

Estas photocards son descargables, por su puesto de forma gratuita, puedes imprimirlas en el material que más lo prefieras y hacerlo en el tamaño que más te convenga. Por otro lado, cada diseño es original y muy colorido.

Saja Boys: Photocard versión anime

Esta photocard es ideal para los amantes del anime ya que es la estetica que los personajes poseen. En cada una de ellas está un miembro de la boy band y destacan colores como el rosa, morado, verde y aqua además de que cuenta con figuras dibujadas como corazones y notas musicales.

Saja Boys: Photocard con corazones

Esta es una de las photocars ideales para cualquier fan de los Saja Boys ya que contienen a los 5 integrantes de la boy band, mismos que aparecen haciendo corazones con sus manos. Por otro lado, también aparecen latas de "soda pop" con los rostros de los artistas.

Saja Boys: Photocard con todos los personajes

Esta photocard es ideal para las personas que aman a todos los personajes de la boy band ya que en esta se encuentran todos los cantantes por lo que no habrá que elegir solo a uno. Por otro lado, la tarjeta es muy colorida por lo que esperfecta para llevar a cualquer lado y lucirla.

Saja Boys: Photocard versión animada miniatura

Esta photocard es una de las más originales ya que los personajes se encuentran en una versión miniatura y animada sobre una lata de soda pop; es idela para obsequiar a las personas que aman los detalles y la autenticidad ya que no encontrarán una igual.

Saja Boys: Photocard con la palabra "Soda pop"

Esta photocard, a diferencia de las otras tiene la palabra "Soda pop" por lo que es perfecta para todas las personas que aman la icónica canción que se viralizó luego del estreno de la película.