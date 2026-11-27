El fenómeno desatado por el estreno de Las Guerreras K-Pop en 2025 sigue teniendo repercusiones y ha cruzado la barrera del cine para instalarse de lleno en la vida cotidiana de sus espectadores.

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Esto se debe al impacto masivo de la película que transformó por completo el sector del entretenimiento infantil y juvenil. Las Guerreras K-Pop ha disparado la búsqueda de artículos temáticos, desde figuras de acción hasta accesorios de moda inspirados en la estética de sus protagonistas.

Las mejores pulseras de Los Saja Boys

Lejos de centrarse exclusivamente en las heroínas Rumi, Mira y Zoey, el fervor del público encontró un fuerte punto de atracción en sus antagonistas musicales: Los Saja Boys. Gracias al magnetismo de figuras como Jinu, Abby, Romance, Baby y Mystery, la agrupación masculina construyó una base de admiradores muy fiel.

En este marco, el interés por conseguir piezas para jugar, intercambiar o atesorar en vitrinas no deja de crecer y, a continuación, te presentamos las 3 mejores pulseras dedicadas a Los Saja Boys que todo fans de seguro querrá tener:

1. Pulseras Souvenir Saja Boys: Una propuesta personalizable ideal para fans del filme. El dije brilla en la oscuridad y puede solicitarse con hilo en colores celeste, aqua o turquesa.

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2. Pulsera Con Tema K-pop: Se4 trata de un pack de pulseras autoajustables. Tienen un largo de 22 centímetros y un ancho de 3 centímetros. Los diseños son variables e incluyen a Los Saja Boys y a Las Guerreras K-Pop.

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3. Pulsera DIY: Un accesorio infaltable en la colección de los fans de Los Saja Boys y Las Guerreras K-Pop. Los dijes son intercambiables y reflejan la esencia de la popular película.