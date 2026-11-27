En cada episodio de Bluey puedes encontrar valiosas lecciones, logrando que tus hijos aprendan de forma divertida temas de la vida cotidiana. Para que tus hijos disfruten de sus vacaciones de Navidad 2026, te dejaremos 3 capítulos sobre el mar que contienen importantes aprendizajes.

3 capítulo de Bluey que hablan sobre el mar

Bluey: La Playa

Es el capítulo 26 de la temporada 1, donde vemos que la mamá de Bluey decide caminar por la playa, pero la pequeña perrita decide alcanzarla para mostrarle el caracol que había visto, dando inicio a un juego entre ellas sobre ser una sirena. Durante esos momento, en su camino se encuentra con fauna marina, todo tipo de aves y surfistas. Además de ver un poco sobre el entorno, logra entender que es posible disfrutar un momento a solas, convirtiendo esos instantes en un recuerdo especial. Un gran capítulo que puedes disfrutar con tus hijos en sus vacaciones de Navidad 2026.

Bluey: Ver Ballenas

En el episodio 22 de la temporada 3, vemos a las pequeñas hermanas jugar, donde Bingo sube a un barco para tener el “mejor viaje de su vida” con el que podrá presencias el avistamiento de Ballenas, aunque sus papás son solicitados para jugar, Chilli acepta interpretar a una ballena cansada. Además de hablas sobre el mar de forma divertida, los pequeños entienden que los padres necesitan descansar pero que se pueden encontrar formas de diversión en conjunto.

Bluey: Los Piratas

En el capítulo 27 de la temporada 1, vemos a Bluey, Bingo y a su amiga Missy jugar en la hamaca al imaginar que se encuentran en un barco pirata hasta que son tragadas por una ballena, hecho que generó mucho temor en su amiga. Ante todo el desastre, la pequeña crea todo un plan para salvarlas. Además de hablar sobre el mar, es una gran forma de que tus hijos logren superar sus miedos a su tiempo, una importante lección para aprender en las vacaciones de Navidad 2026.