4 Photocards de Bluey para que tus hijos las regalen durante las fiestas de Halloween con sus personajes favoritos

Los Photocards son tarjetas coleccionables que suelen tener los rostros de idols reconocidos de la música coreana; sin embargo, ahora es posible encontrarlos de diversos personajes. Por ejemplo, ahora puedes encontrar algunos que hagan alusión a la serie animada de Bluey, una gran alternativa para los pequeños.

Para que tus hijos las regalen en las fiestas de Halloween, te compartiremos algunas alternativas que puedes escoger, grandes opciones que todos querrán tener.

4 Photocards de Bluey para regalar en las fiestas de Halloween

Para proteger las Photocards de Bluey, puedes protegerlas guardándolas en sobre de plástico, evitando que con el paso del tiempo se pueda doblar y dañar, en especial al guardarlas en las mochilas. Considerando lo anterior, toma en cuenta las siguientes opciones para que tus hijos las puedan regalar durante las fiestas de Halloween con sus amigos o compañeros:

Bluey: Personajes con sus disfraces

Una gran alternativa por contar con los diversos personajes de la serie animada pero cada uno de ellos lleva un fondo de color diferente y disfraces únicos, siendo una gran forma para que tus pequeños empiecen a percibir la vibra de la gran celebración.

Bluey: Happy Halloween

Otra de las alternativas que puedes encontrar para las fiestas de Halloween, es donde tiene la frase de "Happy Halloween", además de tener a Bluey y Bingo portando diferentes disfraces en otros escenarios, una tierna opción que tus hijos pueden regalar con sus demás amigos o compañeros.

Bluey: Escenarios de terror

Otra de las opciones que podemos ver, es donde cada uno de ellos se encuentra en escenarios de terror o fantasma, trayendo tiernas Photocards para que los pequeños puedan intercambiarlas o regalarlas. Por su aspecto van a querer tenerlas y llevarlas a todos lados.

Escenario morado

Por último, puedes optar por aquellas que cuentan con muchos escenarios en morado del perrito azul, donde lo vemos viendo películas de terror, pasando una noche de campamento con sus amigos, o simplemente entrando a una casa de horror. Hay muchas opciones, por lo que debes escoger la que sea tu favorita.