Jinu es el vocalista principal y líder de los Saja Boys, la agrupación de demonios que aparece en KPop Demon Hunters. Netflix señala que el personaje fue humano, antes de convertirse en demonio tras hacer un trato con Gwi-Ma. Es por ello que te daremos estas 4 ideas para hacer un tarjetero de photocards, como lo son estas 5 opciones retro, ideales para regalar a una fan de la película animada.

Para las siguientes propuestas basta adaptar colores, símbolos y formas asociados con Jinu. No hace falta reproducir exactamente una imagen del personaje, ya que puedes optar por una paleta oscura, detalles plateados o estrellas. Asimismo, estas 5 ideas de photocards de los Saja Boys tipo cómic son ideales para regalar a una fan de KPop Demon Hunters.

4 ideas para hacer un tarjetero de photocards inspirado en Jinu|IA

Las ideas de tarjetero de Jinu

1. Marco de cartulina negra: Una de las alternativas más sencillas consiste en utilizar cartulina gruesa como estructura exterior y dejar una abertura central para colocar la photocard. Para ello debes utilizar tijeras, pegamento, cinta adhesiva, plástico y papel fotográfico para elaborar un modelo casero.

2. Diseño tipo portada: Otra opción consiste en colocar el nombre “Jinu” en la parte superior y dejar una ventana central para la tarjeta. El borde puede dividirse en franjas negras y moradas y añadir pequeños recortes de estrellas. Los modelos de portatarjetas personalizados suelen separar el espacio de exhibición del área decorativa, una estructura que también aparece en diseños comerciales y tutoriales especializados.

3. Portatarjeta con aro: Para convertir el accesorio en un llavero, se puede crear una estructura rígida con una abertura superior para colocar un aro metálico. Los diseños especializados de este tipo utilizan un espacio destinado a introducir la tarjeta y una zona adicional para sujetar el herraje.

4. Funda tejida con detalles de Jinu: Quienes dominan el crochet pueden elaborar una funda rectangular y dejar la abertura superior para introducir la tarjeta.