5 ideas de photocards de los Stray Kids para regalar a fanáticas y amigas

Los Stray Kids es un grupo de K-Pop con diversos cantantes masculinos, una agrupación que se ha vuelto popular entre las fanáticas, en especial para las mexicanas, algunas de ellas pudieron disfrutar del gran concierto en la CDMX el 25 y 26 de septiembre.

Si tienes amigas que igual son fans, quédate, te explicaremos 5 ideas de photocards que puedes usar de los cantantes, unas alternativas que te encantarán para seguir amando a tus cantantes favoritos.

5 ideas de photocards de los Stray Kids

Opción holográfica

Si quieres algo llamativo, puedes optar por aquella presentación que cuenta con un aspecto holográfico, que al moverlo veras intensos destellos, haciendo que sean muy atractivas. Una gran opción para llevar a tu cantante favorito a todos lados. Selecciona tus favoritas y dales algunas a tus amigas que igualmente son fanáticas.

Fotos instantáneas

Otras de las opciones que podemos escoger son aquellas que tienen las fotos de los cantantes, donde los vemos haciéndose una selfie, ya sea de cada uno de ellos en individual o con otros integrantes de la agrupación de Stray Kids, aprovecha la oportunidad de escoger las fotos que más te gusten.

Marco afelpado

Para quienes no le temen a usar o llevar artículos llamativos que acaparan la mirada, pueden optar por las ideas de photocards afelpados, con un marco que nos recuerda a sus tiernas figuras animadas en forma de animales, será la envidia de todas las fanáticas que las vean. Si a tus amigas también les gustan, cada una puede llevar a su cantante favorito.

En color negro

Para quienes son fans del color negro, contando con contenido exclusivo de cada uno de los vocalistas. En este caso, solamente selecciona aquel empaque que cuenten con sus mejores looks, pero seguramente te será más difícil poder escoger entre todos ellos, los querrás todos.

Para las seguidores de Felix

Por último, si te encanta Felix, pues puedes encontrar una gran variedad en ideas de Photocards, desde pequeños marcos con el pequeño pollito que siempre lo acompaña, destacándose por ser dulce y tener una apariencia alegre. No te quedes sin el tuyo y escoge a tus favoritos.