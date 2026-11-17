“Bad Bunny & The Halftime Show: Rhythms of Resistance” es un documental lanzado, en el que se analiza al ícono mundial y lo que implicó su presencia en uno de los escenario del Medio Tiempo del Super Bowl 2026, uno de los más importantes dentro de la música.

Se menciona que el programa tiene una duración de una hora, además de poder verlo en el servicio de streaming de CNN o en Prime Video, permitiendo que puedas disfrutar del documental. Un evento musical que se encargó de atraer aproximadamente a 128.2 millones de espectadores.

¿Cuándo estuvo Bad Bunny en el Super Bowl?

Aunque muchos recordamos el show de Medio Tiempo del Super Bowl 2026 donde Bad Bunny se encargó de protagonizarlo, además de contar con la presencia de personalidades como Lady Gaga, Ricky Martin, Karol G, Pedro Pascal, Cardi B y más.

Sin embargo, ya se había subido al escenario, fue en el 2020 cuando Shakira y JLO hicieron todo el show, teniendo a artistas invitados como J Balvin y Bad Bunny, siendo un importante paso para los artistas al dar una importante visibilidad a la música en español, en especial al genero urbano.

¿Quién va a participar en el show de Medio Tiempo?

Para el 2027, se generaron muchos rumores sobre quién iba a dominar el escenario del Medio Tiempo del Super Bowl, algunos apuntaban que sería Miley Cyrus, Justin Bieber, Taylor Swift, Backstreet Boys o BTS, pero todo quedaba en solamente rumores que rápidamente se expandían en las redes sociales.

Después de una larga espera, se anuncio que Jay-Z sería el encargado en dominar el esperado show, confirmando la noticia desde la cuenta de Instagram de Apple Music. Un show que genera muchas expectativas para los fans del artista y del evento deportivo, ya que todavía no se conoce quiénes serán los artistas invitados.