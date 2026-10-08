Don Cheto fuera de GTA 6: ¿OFICIALMENTE Bad Bunny ocupará su lugar? Esto sabemos hasta ahora

Desde hace un par de semanas se dio a conocer que Don Cheto, personaje icónico de la cultura nacional y la radio de GTA, quedaría fuera de su sexta edición. Pero es ahora que se reveló que Bad Bunny llegará a GTA 6 que los fans se preguntan si se trata de un reemplazo o de algo más. No obstante, es importante señalar que hasta ahora Rockstar Games no ha hablado sobre si es que Bad Bunny haya reemplazado a Don Cheto.

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¿Qué se sabe sobre la llegada oficial de Bad Bunny a la radio de GTA 6?

De manera oficial, Rockstar Games reveló que Bad Bunny será locutor en GTA 6 conduciendo Cocoteo FM, emisión de radio enfocada al reguetón, dembow, bachata y merengue, donde usará el alias de "El Martillo" junto a la cantante RaiNao. De la misma manera, se ha revelado que la transmisión ya cuenta con éxitos confirmados como "EoO" y el sencillo promocional "MACACOA 2000" de Rauw Alejandro, entre otros temas.

Toda la música formará parte de Grand Theft Auto VI. The Album, un disco con 34 canciones originales, en donde ya se tiene confirmada la participación de estrellas como Travis Scott, Future y Lana Del Rey, y que se podrá escuchar a partir del 19 de noviembre de 2026, fecha del lanzamiento global del videojuego.

¿Por qué quedó fuera Don Cheto de GTA 6?

A pesar de las especulaciones, la voz de Don Cheto quedó fuera de la nueva edición de GTA 6, debido principalmente al cambio de ambientación geográfica del videojuego, pues a diferencia de su icónica participación en GTA V, la radio East Los FM contaba con un marcado acento méxico-americano y californiano que encajaba a la perfección con Los Santos (basada en Los Ángeles).

No obstante, ahora que la historia se llevaba a cabo en Vice City (basada en Florida y Miami), Rockstar Games optó por un enfoque más caribeño y urbano para la música, dándole el espacio a Bad Bunny y RaiNao en la nueva emisora Cocoteo FM.