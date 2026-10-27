OFICIAL Y CONFIRMADO: Jay-Z será el artista del Medio Tiempo del Super Bowl 2027, ¿cuál podría ser su setlist y posibles invitados?

¡Confirmado! Oficialmente la cuenta de Apple Music en Instagram, ha anunciado que Jay-Z será el encargado de cantar en el medio tiempo del Super Bowl 2027, siendo un momento importante para el artista, ya que será la primera vez que participará en el esperado show.

Así que podremos ver al cantante presentarse el 14 de febrero en el 2027 en el SoFi Stadium que se encuentra en Los Ángeles, hasta el momento no se tienen más detalles sobre su presentación, se espera que en los próximos días se den más anuncios.

¿Quién estuvo en el show de medio tiempo del 2026?

El último artista en protagonizar el show de Medio Tiempo del Super Bowl fue Bad Bunny, siendo un importante paso para el artista, ya que fue el primer artista en hacer el espectáculo totalmente en español, presentando varias canciones de su discografía.

Además, de traer a artistas invitados como Lady Gaga, Ricky Martin, Pedro Pascal, Jessica Alba, Karol G y Cardi B. Una presentación que en su momento generó mucha polémica, ya que interpretó canciones de protesta hacia varias situaciones que vive Puerto Rico.

¿Quiénes habían sido considerados para el Super Bowl?

Antes de que se anunciara que Jay-Z era el artista que va a protagonizar el show de medio tiempo del Super Bowl 2027, hubo varias posibles opciones entre el público. Dentro de los artistas que se destacaban era Miley Cyrus, Harry Styles y Justin Bieber.

Generando que entre los usuarios se generar muchos rumores al respecto, pero después de una larga temporada ya conocemos quién va a dominar el escenario.