Por un lado, Bobby Pulido fue sorprendido al momento de ganar un Latin Grammy 2026 por Mejor Álbum de Música Tejada, al subir al escenario en La Vegas se encargó de dejar algunas palabras de agradecimiento.

Sin embargo, todo dio un giro inesperado cuando anunció formalmente su retiro de la música, explicando que se alejará después de aproximadamente 3 décadas de subirse a los escenarios, pero que su retiro lo hace lleno de gratitud, además de recalcar que hay mucho talento en la música de Texas.

Dentro del discurso que compartió en la ceremonia del Latin Grammy, aseguró que ya era momento de usar la voz para otras cosas, haciendo alusión a su nuevo proyecto político.

¿Por qué se retira de la música?

Hace un par de días, el público se sorprendió al enterarse que Bobby Polido había iniciado una nueva etapa en la política, ya que fue electo a Congresista por el Distrito 15 (Texas), siendo un importante paso para el artista.

Por lo que con este nuevo proyecto, se espera que le dedique más tiempo para poder cumplir con los compromisos políticos. Razón suficiente por la que el artista anunciara su retiro de la música en la ceremonia de los Latin Grammy 2026.

¿Qué estudio Bobby Pulido?

En el portal de Bobby Pulido for Congress, se explica que el cantante al graduarse de la preparatoria, tiene estudios en ciencias políticas, conocimiento que obtuvo antes de obtener su carrera musical y ser uno de los importantes representantes del Tex-Mex, llevándolo a presentarse a diferentes escenarios del mundo.

Además de detallar que cuenta con una empresa en Texas, pero se ha tenido que enfrentar a a varios retos que otros empresarios han sobrellevado, por lo que tuvo un mejor entendimiento de la importancia de invertir en su gente y las comunidades del lugar.