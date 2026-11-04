Bobby Pulido: ¿En qué distrito de Texas vive el cantante de “Desvelado” y aspirante a las elecciones de Estados Unidos 2026?

Cuando escuchamos el nombre de Bobby Pulido, de inmediato pensamos en el reconocido cantante de regional mexicano y música tejana con éxitos como “Desvelado” y “Se Murió de Amor”. Aunque muchos piensan que es mexicano, en realidad nació y se crio en Edinburg, Texas. En 2026, el artista decidió dar un giro a su vida y carrera al competir por un escaño en el Distrito Congresional 15 de Texas, como candidato del Partido Demócrata.

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¿En qué distrito de Texas vive Bobby Pulido?

De acuerdo con la información que él mismo publica en su biografía de la página oficial de su campaña, Bobby Pulido reside en Edinburg, una ciudad ubicada en el condado de Hidalgo, en el Valle del Río Grande, al sur de Texas. Ahí habita una comunidad proteriza con la que el cantante mantiene una estrecha relación personal y profesional. De ser electo, él tendría que trabajar por el Distrito 15 de Texas, una circunscripción que incluye parte del condado de Hidalgo y otras comunidades del sur y centro del estado.

¿Por qué Bobby Pulido quiere entrar a la política?

Después de casi tres décadas dedicadas enteramente a la música, el intérprete decidió participar en las elecciones de este 2026. Su campaña destaca que él tiene experiencia como dueño de negocios pequeños y que conoce los problemas que enfrentan las familias de la región. Actualmente, el cantante aspira a tener una exitosa carrera en la política para ayudar a la familia a tener mejores condiciones de vida para las generaciones que vienen.

¿Bobby Pulido volverá a cantar?

Por el momento, se encuentra oficialmente retirado de la música para así dedicarse a su nueva carrera política de lleno. De hecho, el cantante ya tuvo su tour de despedida llamado “Por la puerta grande tour”. Lo más probable es que, de ganar las elecciones, se olvide por completo de su carrera musical. Sin embargo, también es cierto que el perder no asegura para nada su regreso a los escenarios.

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