¿“Llévame Contigo” de Bobby Pulido será el nuevo himno del fútbol mexicano?

Recientemente, la canción “Llévame contigo” de Bobby Pulido se ha colocado bajo los reflectores de la afición del futbol mexicano. Si bien el sencillo es un hit de la música romántica e icono de la música tejana, ahora se ha comenzado a escuchar dentro de estadios y partidos oficiales de la Liga MX. ¿Pero por qué esta canción busca convertirse en el nuevo himno del fútbol nacional?

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¿Por qué “Llévame Contigo” conecta con la afición?

Es importante desatacar que la fuerza de la canción se debe al sentimiento colectivo que emana. Su coro a lo largo de los años se ha consagrado como un tributo colectivo al amor. Además, la canción “Llévame Contigo” es obra de año, y Pulido quien se ha mantenido como figura clave de la música tejana y nacional, lo que le ha permitido atravesar fronteras y ahora llegar a los estadios.

De la música romántica al futbol mexicano

No obstante se debe señalar que “Llévame Contigo” se ha comenzado consolidar dentro de la memoria colectiva de los aficionados al futbol, como parte de la ola generada por la Copa Mundial de Futbol de la FIFA, donde México demostró por qué es el mejor anfitrión del mundo. A partir de esa estrategia, la canción de Bobby Pulido, de la mano de Grupo Modelo, respondió a la pregunta de: “¿Qué canción demuestra el amor y la pasión de la aficionada mexicana”? La propuesta busca trasladar un tema conocido hacia un escenario colectivo y darle un nuevo significado dentro del fútbol.

30 jugadores se suman a la serenata

Gran parte del éxito que ha tenido la canción se debe a que al menos 30 jugadores de ocho equipos de Liga MX participaron cantando “Llévame Contigo”, en una colaboración que conecta a futbolistas y aficionados a través de la música.

Es por ello que los aficionados han comenzado a adoptar la canción, que suena en los medios tiempos a manera de karaoke, con la intención de que la afición se sume al coro. Así, una canción que nació desde la música romántica busca encontrar un nuevo lugar en la cultura futbolera mexicana: las tribunas.

¿Puede convertirse en un nuevo himno del futbol mexicano?

Todavía está por verse si “Llévame Contigo” logrará convertirse en un canto habitual de las aficiones. La diferencia estará en lo que ocurra fuera de la iniciativa y en la manera en que los seguidores adopten la canción por cuenta propia. Por ahora, el tema tiene una nueva oportunidad para conectar con el público desde un escenario diferente: el futbol mexicano y sus estadios.