BTS desata POLÉMICA en Perú; sus fans hacen llegar reclamos hasta las autoridades. ¿Qué pasará con la gira de conciertos a pocas horas de su inicio?

Recientemente, los fans de BTS en Perú han generado una gran polémica debido a las cuantiosas aglomeraciones que se han generado dentro de las inmediaciones del Hotel Marriott, en Miraflores. No obstante, fue después de viralizarse una supuesta conversación difundida en redes que se evidenció el reclamo de una usuaria ante una línea de seguridad ciudadana, cuya respuesta fue "No saturar los canales de emergencia".

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¿Qué está pasando con BTS en Perú debido a las aglomeraciones de sus fans?

La creciente problemática con los seguidores de la banda surcoreana BTS se debe a la llamada estafa masiva de mercancía, sumada a graves desórdenes de seguridad provocados por los fans en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la banda.

De acuerdo con las autoridades, cientos de seguidores han comenzado a denunciar a una tienda por supuestamente quedarse con su dinero tras la compra de los ARMY Bombs (bastones de luz oficiales), situación que se suma al caos generado en el rededor del Estadio San Marcos, en donde supuestos revendedores ocuparon la vía pública cobrando altas sumas por vender sobre las veredas.

Todas estas situaciones han generado un intenso momento de tensión que ha llevado a las autoridades a solicitar "NO saturar las líneas de emergencia" por los constantes reclamos que se han registrado a pocas horas de que comience el primer concierto de la gira en ese país. Pues se espera que en punto de las 7 de la noche comience el primero de tres eventos confirmados.

¿Qué pasará con la gira de conciertos de BTS en Perú?

Es importante determinar que hasta ahora, ni los promotores ni las autoridades han señalado públicamente la cancelación de alguno de los conciertos. No obstante, las autoridades de Perú si han solicitado a los fans que no hostiguen las líneas de emergencia, además de recomendaciones para evitar posibles daños y retrasos en los eventos.