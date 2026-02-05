ÚLTIMA HORA: BTS revela NUEVO lightstick oficial; la Army Bomb Ver.4

¡Oficial! Este 4 de febrero de 2026, BTS y su sello HYBE anunciaron el lanzamiento de la Army Bomb Version 4, la nueva generación de su lightstick oficial que acompañará al fandom ARMY durante su nueva gira mundial y lanzamiento del álbum Arirang. El anuncio se dio a través de sus redes sociales. Este nuevo modelo promete mejoras en conectividad inalámbrica, efectos de color más amplios y sincronización optimizada con las presentaciones en vivo, marcando un hito en la experiencia visual de los conciertos.

Según el comunicado, desde la publicación del aviso y hasta el concierto “ARIRANG” en Las Vegas el próximo 28 de mayo de 2026, el sistema inalámbrico será compatible con los modelos VER.3, SE y VER.4. Sin embargo, a partir del concierto en Busan el 12 de junio de 2026, el control inalámbrico funcionará exclusivamente con la VER.4, lo que marca una transición definitiva hacia la nueva generación del lightstick.

¿Cuáles son las novedades de la Army Bomb Ver. 4 de BTS?

La compañía destacó que los conciertos compatibles únicamente con la BTS Official Light Stick VER.4 ofrecerán efectos visuales e interacciones más variados y sofisticados, elevando la experiencia inmersiva que caracteriza a los shows de la agrupación. Esta actualización promete una sincronización más precisa con el escenario, creando un espectáculo de luces aún más impactante para el público.

Con el lanzamiento de esta nueva versión, también se anunció la suspensión de la venta del BTS Official Light Stick MAP OF THE SOUL Edición Especial, convirtiéndolo en una pieza que podría adquirir mayor valor entre coleccionistas.

¿Cuándo estará disponible el NUEVO lightstick de BTS?

En cuanto a los detalles de compra, HYBE informó que la información completa sobre la venta del BTS Official Light Stick VER.4 será publicada en un anuncio aparte a través de la tienda oficial de Weverse este viernes 6 de febrero de 2026 a las 11:00 a.m.

La Army Bomb, que ha evolucionado junto con la trayectoria del grupo, vuelve a reinventarse en un momento clave para BTS, justo cuando el grupo prepara su regreso a los escenarios globales. Con esta actualización, ARMY no solo tendrá un nuevo accesorio, sino una herramienta tecnológica diseñada para vivir cada concierto de manera más intensa y sincronizada.