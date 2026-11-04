Latin Grammy 2026 rendirá homenaje a José Alfredo Jiménez: así recordarán sus canciones

Los Latin Grammy 2026 rendirá un gran homenaje al legendario cantautor mexicano José Alfredo Jiménez por el centenario de su natalicio. La cita es el próximo jueves 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada.

De acuerdo con el informe oficial, el encargado de interpretar algunas de las canciones más emblemáticas del artista mexicano será Edgar Barrera, productor y compositor que tiene 10 nominaciones a los premios este año.

Sin embargo, también habrán números musicales de Cristian Castro, Camila Fernández, Reik, Sofía Reyes, The Warning, Milo J, entre otros.

¿Quién fue José Alfredo Jiménez?

José Alfredo Jiménez fue un cantautor mexicano originario de Dolores Hidalgo, Guanajuato . Sin embargo, su familia tomó la decisión de mudarse para la Ciudad de México, en donde él creció hasta la adolescencia.

Su gusto por la música nació a temprana edad e hizo todo para perseguir ese camino. A pesar de que su familia se había regresado a su estado, él decidió continuar en la capital para desarrollar su talento musical mientras trabajaba como mesero de un restaurante.

Un reconocido productor lo encontró y le ayudó a posicionar sus canciones, logrando el exito que finalmente lo impulsó aser un ícono de la música mexicana.

Sus canciones fueron interpretados por grandes cantantes como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Miguel, Joaquín Sabina y Julio Iglesias, entre otro muchos, según la Sociedad de Autores y Compositores de México.

José Alfredo también trabajó en el teatro, la televisión, el cine y la radio.

¿De qué murió José Alfredo Jiménez?

José Alfredo Jiménez murió a causa de una cirrosis hepática, según información de la Universidad Autónoma de México (UNAM). Esta enfermedad se trata de una enfermedad crónica del hígado que puede ser provocado por el consumo nocivo de bebidas alcohólicas.

¿Dónde ver en vivo la ceremonia de los Latin Grammy 2026?

Puedes ver en vivo la transmisión de los premios Latin Grammy 2026 el próximo 12 de noviembre a partir de las 8:00 pm (hora centro de México) a través de Univisión.