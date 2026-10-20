Carin León, Rosalía, Mon Laferte y la lista COMPLETA de artistas que cantarán EN VIVO en los Latin Grammy 2026

¡Que se sienta el sabor latino! A escasas semanas de que se lleven a cabo los Latin Grammy 2026, la Academia Latina de Artes y Ciencias de la Grabación sorprendió al anunciar la lista completa de artistas que cantarán en la ceremonia. Entre los encargados de amenizar la 27a edición de la gala destacan nombres como Clarín León, Mon Laferte y Rosalía, entre otros. A continuación, el listado completo de actos en vivo:

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Anitta

Banda Los Recoditos

Clarín León

Daddy Yankee

Elena Rose

Jorge Drexler

Juanes

Kany García

Mon Laferte

Rawayana

Rosalía

Silvana Eestrada

Vivir Quintana

Xavi

¡CONFIRMADO! 🎶🙌 @carinleonofi formará parte de la 27.a Entrega Anual del #LatinGRAMMY, este 12 de noviembre desde Las Vegas. pic.twitter.com/3aSc26kIHt — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) October 20, 2026

¿Cuándo son los GRAMMYs Latinos?

La 27a edición de los Latin Grammy tendrá lugar en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, el próximo jueves 12 de noviembre. La ceremonia de premiación dará inicio en punto de las 8:00 p.m. ET (7:00 p.m. hora del centro de México); mientras que la alfombra roja y la antesala comenzarán desde una hora antes; así que ve apartando la fecha y no te pierdas de la noche que reconoce a los mejores lanzamientos de la música latina.

¿Quiénes son los nominados a los Latin Grammy 2026?

Edgar Barrera vuelve a hacer historia al ser el artista más nominado de la ceremonia. El compositor y productor cuenta con un total de 10 nominaciones para la 27a edición de los Grammys Latinos. Seguido del talentoso mexicano se encuentran Rosalía, Karol G, Jorge Dexter y CA7RIEL & Paco Amoroso; todos con 7 nominaciones cada uno. Aquí puedes acceder a la lista completa de nominados: De Rosalía a Karol G: estos son los artistas MÁS nominados a los Latin Grammy 2026.

Aunado a los artistas que recibieron una nominación por parte de la Academia, Daddy Yankee también será honrado con un reconocimiento especial como Persona del Año.

Ser reconocido como Persona del Año representa para @daddyyankee una meta cumplida y uno de esos sueños que comenzó a imaginar desde joven. Un reconocimiento que también refleja años de disciplina, visión y compromiso con su camino. #LatinGRAMMY pic.twitter.com/1OUHuKcYZi — The Latin Recording Academy / Latin GRAMMYs (@LatinGRAMMYs) September 24, 2026

¿Quién arrasará en la gala? ¡Mantente al tanto de Azteca 7 y no te pierdas las noticias más importantes del mundo de la música!