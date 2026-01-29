Grammys 2026: cuándo y a qué hora se llevará a cabo la premiación

Ya estamos "peligrosamente" cerca de los Grammys 2026, que prometen una de sus ceremonias más espectaculares en los últimos años. A continuación te contaremos los detalles que debes saber sobre la premiación.

Cuándo y a qué hora son los Grammys 2026

La edición 68 de los premios otorgados por la Record Academy se llevará a cabo el 1º de febrero, en punto de las 7:00 P.M., hora de la Ciudad de México. Su sede será la Crypto.com Arena, en Los Ángeles; este recinto, que es casa de los Lakers, tiene capacidad para alrededor de 20 mil personas.

Esta es la hora en que se podrán ver los Grammy no solo en Estados Unidos, sino en otros países latinoamericanos.



En California, Nevada, Oregon y otros estados con la hora estándar del Pacífico (PT), los Grammys 2026 serán a las 5:00 P.M.

En Nueva York, Nueva Jersey, Georgia, Massachusetts y otros estados con la hora estándar del este (ET), la ceremonia comenzará a las 8:00 P.M.

En Illinois y otros estados con la hora estándar central (CST), la hora de inicio es a las 7:00 P.M. como en México.

En Arizona, Nuevo México, Colorado y otros con la hora estándar de la montaña (MST), comenzará a las 6:00 P.M.

En Guatemala y Costa Rica el horario es igual que en México, por lo que la ceremonia comienza a las 7:00 P.M.

En Colombia, Perú y Ecuador, comenzará a las 8:00 P.M.

En Argentina, empieza a las 10:00 P.M.

Quiénes tienen más nominaciones para los Grammys 2026

La lista de nominados para los Grammys 2026 es encabezada por Kendrick Lamar, con 9. Le sigue Lady Gaga con 7, quien rompe su marca de nominaciones tras haber llegado a 6 en 2010; también los productores Jack Antonoff y Cirkut tienen 7 menciones. Artistas como Sabrina Carpenter y Bad Bunny compiten con 6 nominaciones; el puertorriqueño había quedado fuera de categorías principales en años anteriores, pero rompió esa racha.

Los únicos artistas que compiten en las 3 categorías principales son Lady Gaga, Sabrina Carpenter, Bad Bunny y Kendrick Lamar.

Por si te preguntabas si había nominaciones para la música de " KPop Demon Hunters ", la respuesta es sí: compite por Canción del Año con "Golden".

Aquí puedes ver la lista completa de nominados a los Grammys 2026.

