Grammys 2026: Esto significan las DOS nuevas CATEGORÍAS que se van a premiar y sus nominados, pista: uno de ellos trabajó en un supermercado y ahora es MILLONARIO

Como cada año se reconoce de forma mundial a lo mejor de la industria musical a través de Los Premios Grammy , este reconocimiento es el más prestigioso que se le puede otorgar a un cantante o productor por su trabajo además de que representa un lugar de reconocimiento y consolidación en la música. Obtener un Grammy es sinónimo de romper barreras así como ser un artista conocido y por ende tener mayores oportunidades de crecimiento en la industria. A través de los años el número de categorías premiadas ha ido cambiando. Sin embargo, este 2026 se añadieron dos nuevas, te contamos de cuáles se trata.

Gammys 2026: ¿Cuáles son las dos nuevas categorías que se van a premiar este 2026?

Este año la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación reconoce dos categorías más: Mejor Portada de un Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional. Respecto a estos cambios, el CEO de la Academia, Harvey Mason Jr., expresó que la razón de incorporar nuevas categorías es porque constantemente buscan diversas maneras de reconocer todo lo que involucra la creatividad de los artistas.

Gammys 2026: ¿Quiénes son los nominados en las categorías “Mejor Portada de un Álbum y Mejor Álbum Country Tradicional”?

Los nominados en la categoría Mejor Portada de Álbum son los siguientes:

CHROMAKOPIA — (Tyler, The Creator)

Debí Tirar Más Fotos — (Bad Bunny)

Glory — (Perfume Genius)

moisturizer —(Wet Leg)

Esta categoría no es cualquier cosa, detrás de las portadas de álbumes hay un concepto y una idea que busca materializarse de forma visual con la identidad musical del proyecto. Hay horas de trabajo, inspiración, creatividad, logística y sobre todo arte, muchas veces surrealista pues lo que una imagen representa para una persona no lo es necesariamente para todas. Por ejemplo, una de las portadas más emblemáticas y que por supuesto también está nominada es la del álbum Debí Tirar Más Fotos ya que para muchas personas simboliza nostalgia y ausencia de lo que ya no está, mismas ideas que se ven plasmadas en las letras de las canciones del conejo malo en su proyecto más reciente.

Por otro lado, respecto a los nominados en la categoría Mejor Álbum Country Tradicional se encuentra:

"Dollar a Day" — Charley Crockett

"American Romance" — Lukas Nelson

"Oh What a Beautiful World" — Willie Nelson

"Hard Headed Woman" — Margo Price

"Ain't in It for My Health" — Zach Top

Los Premios Grammy 2026 se llevarán a cabo el próximo primero de febrero de 2026 y podrán verse por Azteca 7 a partir de las 8:00 pm, ¿y tú, ya tienes a tus favoritos?.