La celebración de la gran final de Miss Universo 2026 se llevará a cabo el próximo 24 de noviembre del 2026 en Puerto Rico. La celebración número 75 del certamen reunirá a representantes de distintos países con la finalidad de coronar a la sucesora de Fatima BoschRecuerda que, si deseas disfrutar del evento desde México, considera que el certamen se llevará a cabo en punto de las 19:00 horas.

¿Cuándo es la final de Miss Universo 2026?

La gran final de Miss Universo 2026 se realizará el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, ubicado en San Juan. De acuerdo con el calendario oficial, la celebración principal comenzará en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de la Ciudad de México). Además, se espera que la ganadora reciba la corona de las manos de Fátima Bosh quien es actualmente Miss Universo.

¿Qué días son las competencias previas de Miss Universo 2026?

De acuerdo con el calendario oficial de la ceremonia, previo a la coronación se llevarán a cabo dos actividades importantes para las participantes:

Sábado 21 de noviembre: presentación de trajes nacionales, donde las concursantes mostrarán diseños inspirados en la cultura y las tradiciones de sus países.

Domingo 22 de noviembre: competencia preliminar, con las pasarelas en traje de baño y vestido de noche.

Ambas actividades están programadas para las 17:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién representa a México en Miss Universo 2026?

Dentro de la 75.ª edición del certamen, es ahora María Guadalupe Vargas Naranjo, conocida como María Vargas, quien buscará mantener la corona en Mèxico después del triunfo de Fátima Bosh en 2025.