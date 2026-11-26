Este miércoles 25 de noviembre fuimos a la listening party del nuevo proyecto de Ed Maverick ‘Sin agua es ruta yerma’, el cuál, podemos decir que ha sido uno de los más ambiciosos de toda su trayectoria.

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Como parte de una experiencia inmersiva compuesta de elementos representativos del concepto de la obra pudimos escuchar antes que nadie esté álbum compuesto por 20 canciones siendo todo un viaje que más allá de ser un viaje por su mundo musical, es un completo reflejo de su crecimiento personal, demostrando el por qué es uno de los cantautores más importantes de México.

Presentan el nuevo disco de Ed Maverick ‘Sin agua es ruta yerma’ (SAERY) en Ciudad de México

En un evento privado fue que pudimos escuchar este esperado quinto disco de estudio, el cuál en primera impresión ha dejado grandes cosas positivas respecto al músico chihuahuense y su visión artística, pues es una apuesta un tanto atípica en proyectos indie / folk / y alternativos, ya que contó con una instalación con el concepto del álbum que fue acompañado de un performance y una proyección.

Con un álbum de 20 canciones dividido en dos volúmenes podemos ver una similitud muy marca en cada apartado, funcionando a la perfección juntos como separados (lo prometemos, lo escuchamos de principio a fin y es uno de los proyectos del año), por lo que se puede decir que este álbum apunta a ser uno de los discos del año.

La producción característica de este trabajo da paso a la nueva etapa de Ed Maverick como artista, en donde una producción sobria como se le ha caracterizado desde sus inicios, juega con más ritmos e instrumentos, dándole un mayor peso a las percusiones, cuerdas y la evolución que ha tenido como artista, cargado de letras con un peso existencial, hasta cierto punto románticas y melosas, sin hacer de lado lo que las relaciones, el hogar y uno mismo toma a medida que vamos creciendo.

¿Cuándo sale el nuevo disco de Ed Maverick?

Si no puedes esperar por escuchar ‘Sin agua es ruta yerma’, estará disponible en todas las plataformas de streaming a partir de las 00:00 del viernes 27 de noviembre, por lo que estamos a nada de poder escuchar uno de los discos más esperados del 2026, sobre todo tras su confirmación en el Festival Tecate Pal’ Norte 2027.