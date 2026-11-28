Este fin de semana se estará llevando a cabo uno de los festivales de música más esperados del año, pues el Coca Cola Flow Fest 2026 llegará con todo al Autódromo Hermanos Rodríguez de la Ciudad de México, aunque el clima en las últimas horas ha sido un factor que no podemos hacer menos.

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Contrario al fin de semana pasado en el Corona Capital, este sábado 28 de noviembre la CDMX se encuentra pasando por uno de los días más fríos del año, e incluso se ha asegurado que en la misma ciudad caerá nieve en la zona montañosa de la ciudad y aguanieve, siendo un clima bastante anormal para los chilangos.

¿Cuál será el clima de la CDMX HOY sábado 28 de febrero en Iztacalco, Alcaldía del Flow Fest?

De acuerdo con la plataforma digital dedicada al alertamiento de riesgos (SASSLA), se espera que en la Ciudad de México haya caída de aguanieve este sábado e incluso la CONAGUA prevé un 80% de probabilidad de lluvia, chubascos y aguanieve por la tarde y un clima de 10 a 12 °C y para la noche se esperan hasta 6 °C.

En Iztacalco, Alcaldía donde se encuentra el Autódromo Hermanos Rodríguez donde se llevará a cabo el Flow Fest tendrá una temperatura mínima de 7 C° con lluvias gran parte del día, por lo que si piensas ir al bellakeo, te recomendamos ir bien abrigada o abrigado.

Así estarán las condiciones #Meteorológicas en la #CDMX y en Toluca, #EdoMéx, durante este sábado y los siguientes tres días ⬇️ pic.twitter.com/AfG26pCZzG — CONAGUA Clima (@conagua_clima) November 28, 2026

¿Qué ha dicho el Flow Fest sobre el clima en la CDMX?

En redes sociales ha iniciado el debate sobre la asistencia a este festival, pues aunque ha logrado reunir un gran cartel, el clima no es el ideal para un evento de este tipo y menos tomando en cuenta la duración siendo que las puertas abren a las 2:30 pm y el último acto que será Anuel AA terminará a las 2:00 am.

Ante el clima, el festival ha señalado que aunque habrán lluvias NO se puede ingresar al evento con paraguas, por lo que recomiendan llevar ropa térmica, así como vestirse en capas, llevar chamarra y llevar calzado e impermeables.