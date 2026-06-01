ÚLTIMA HORA: Revelan cartel completo del Flow Fest 2026: artistas, fechas y boletos

Finalmente, llegó el momento que miles de fans del reggaetón estaban esperando. Se ha revelado el cartel oficial del Flow Fest 2026 durante una conferencia de prensa y finalmente sabemos quiénes serán los artistas que se presentarán el próximo 28 y 29 de noviembre. Algo es definitivo: al igual que en otras ocasiones, este festival demuestra que se ha consolidado como uno de los más importantes de la música urbana en Latinoamérica. Este año destaca la presencia de Ozuna, Anuel AA, Tito Double P, Manuel Turizo, Grupo Frontera, Kali Uchis entre otros artistas populares del género, para un fin de semana que promete romper récords de asistencia.

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¿Quiénes estarán en el Flow Fest 2026?

El cartel deja claro, como cada año, que el festival combina a la perfección la presencia de leyendas del reggaetón, exponentes del trap latino y nuevas figuras de la música urbana. Cuenta, por ejemplo, con la destacable presencia de:



Anuel AA

Tito Double P

Chenco Corleone

Manuel Turizo

Grupo Frontera

Ozuna

Kali Uchis

Yandel Sinfónico

Pero no solo eso, el festival también contará con la presencia de figuras como Ñengo Flow, Zion, El Bogueto, Tokischa, Trueno, Tito el Bambino, Farruko, entre otros. Quienes forman parte de la nueva generación que domina las plataformas y listas de popularidad.

Esta es LA llamada para todos los que quieren bellaquear. 🚨 Bienvenido a #CocaColaFlowFest26 🔥 #LaCalleTeLlama#PreventaBanamex 4 de junio, 2:00pm a través de Ticketmaster. pic.twitter.com/cGluSmsQHs — Coca-Cola Flow Fest (@CocaCola_Flow) June 1, 2026

¿Cuándo será el Flow Fest 2026?

Ve marcando de una vez la fecha en tu calendario, pues aunque aún falta tiempo, los meses pasan volando. El Flow Fest 2026 se llevará a cabo el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Las expectativas ya son altas y miles de fans ya planean disfrutar de varias horas de música en vivo, experiencias interactivas y escenarios dedicados a cada uno de los estilos que existen dentro de la música urbana.

¿Dónde será el Flow Fest 2026?

Como ya es tradición, la edición 2026 se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez en la CDMX. Aquí no solo podrás disfrutar lo mejor de la música urbana, también habrá zonas gastronómicas, áreas de descanso y espacios diseñados para mejorar la experiencia de los asistentes.

¿Cuándo salen los boletos para el Flow Fest 2026?

Los boletos para asistir al esperado evento tienen programada su preventa exclusiva para el próximo 4 de junio de 2026 a las 2:00 p.m. Una vez finalizada la preventa, se dará inicio a la venta general. Los boletos los puedes adquirir directamente en el sitio oficial de la boletera encargada del evento.