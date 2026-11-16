Este lunes 16 de noviembre se dió a conocer la lista con los nominados de los Grammy 2027. Diversos artistas de talla internacional y de diferentes géneros competirán por obtener el galardón que reconoce lo mejor de la industria musical. Una de estas categorías en nueva; “Best Asian Pop Music Performance” en donde los nominados son BABY METAL, Polyphia por Sunset Kiss, BINI por Unag Kilig, IVE por BANG BANG, iiikiii por 404 (New Era), Lisa por YES y SB19 por VISA.

¿Qué reconoce la nueva categoría de los Grammy 2027 “Best Asian Pop Music Performance”?

No cabe duda que hoy en día la música asiática ha tenido un fuerte impacto a nivel global y gran alcance, tanto que ha roto fronteras y ha generado fenómenos culturales. Recientemente la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos abrió una nueva categoría en los Grammy para reconocer a artistas asiáticos que realizan producciones enfocadas en géneros como el K-Pop, el J-Pop y el C-Pop. “Las grabaciones de esta categoría se caracterizan a menudo por arreglos que fusionan géneros, una producción compleja y cambios estructurales dinámicos diseñados para optimizar tanto el audio como la interpretación”, fue parte de lo que la Academia ha expresado. Por otro lado, también han mencionado que una condición para que se elija a los nominados es que deben contar estrictamente con idioma asiático. Por su parte, han mencionado que la música es lo único que interviene para que se elija a los nominados “El estilo musical es lo que determina la elegibilidad, no la etnia o la nacionalidad del/de los intérprete/s.” Aunado a esto, también se ha recalcado que Sólo una versión de una canción puede participar en una categoría de interpretación cada año.

Grammy 2027: ¿Cuándo serán y cómo se podrán ver?

La 69ª edición de los GRAMMY se llevará a cabo el próximo domingo 7 de febrero en la Crypto.com Arena de Los Ángeles, California. La ceremonia comenzará en punto de las 7:00 p.m. ET (5:00 p.m. tiempo del centro de México). Podrás gozar de la transmisión a través de Disney + y Hulu.