PlayStation x LISA de BLACKPINK: fecha de venta, precio y dónde comprar el control en México

La estrella del K-pop LISA, integrante de BLACKPINK se une a PlayStation con un lanzamiento que combina los videojuegos y su estilo a través de un control inalambrico DualSense de edición limitada para PS5 creado con detalles inspirados en la cantante. De acuerdo con información difundida la pieza llegará a México con un precio que rondará entre los mil 700 pesos y promete convertirse en un artículo especial para los seguidores y BLINK.

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¿Cuándo sale a la venta el control de LISA x PlayStation?

Tras el trailer de esta nueva colaboración se ha revelado que el control inalámbrico DualSense edición limitada LISA tiene como fecha de lanzamiento al público el próximo 30 de octubre de 2026, aunque la preventa comenzó el pasado 2 de octubre. Según un comunicado de PlayStation para México el producto estará disponible en cantidades limitadas por lo que se recomienda consultar su existencia antes de realizar la compra.

¿Cuánto costará el DualSense de LISA en México?

Como lo mencionamos anteriormente el precio rondará entre los mil 700 pesos, según el precio sugerido al mercado es de mil 699 ya que es una edición limitada diseñada en colaboración con la artista tailandesa, quien también participa en el concepto visual.

El mando conserva las funciones características del DualSense, como la respuesta háptica y los gatillos adaptativos. Es compatible con PlayStation 5 y también puede utilizarse con PC, Mac y dispositivos móviles compatibles.

¿Dónde comprar el control de LISA de BLACKPINK en México?

Los fans y gamers interesados en el nuevo control inalámbrico DualSense edición limitada LISA podrán hacer la compra mediante los canales oficiales de PlayStation México y tiendas participantes que distribuyen accesorios de la marca como tiendas departamentales.

¿Cómo es el control de LISA x PlayStation?

El trailer de esta nueva colaboración deja ver cómo será el nuevo control DualSense y este destaca por tener un acabado acabado Chroma Pearl, uno de los colores favoritos de LISA. En el panel táctil aparecen referencias a sus ojos en un tono azul profundo y su característico flequillo, mientras que el resto tiene plasmado estrellas y las letras LL.