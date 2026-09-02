¡Taylor Swift y Travis Kelce agrandan la familia! La pareja presenta a su nuevo integrante y el internet enloquece

It’s a love story, baby! A dos meses de haber dado el “sí, acepto” en el altar, Taylor Swift y Travis Kelce agrandan la familia. Este martes, 1 de septiembre, el tight end de los Kansas City Chiefs sorprendió al presentar al nuevo integrante del clan Kelce-Swift. Se trata de Wendy, una pequeña cachorrita samoyedo que hizo su debut ante las cámaras en la nueva campaña del deportista para una reconocida marca de moda.

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Taylor Swift y Travis Kelce agrandan la familia: conoce a Wendy, la nueva integrante

Según reveló Kelce para la revista VOGUE, la marca necesitaba un animal para la sesión de fotos, por lo que no dudó ni un segundo en hacer a la pequeña Wendy partícipe del photoshoot. “Pensamos: ¿por qué no ella? Lo hizo genial y, además, encajaba perfectamente con la estética. Son algunas de mis fotos favoritas", reveló. El anuncio consiste en Travis llegando a una habitación de hotel, mientras la cachorrita lo recibe con entusiasmo. Si bien la pareja no ha hecho oficial el nombre de la pequeña, fuentes exclusivas confirmaron para Rolling Stone que esta se llama Wendy.

Así ha sido la historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce

La historia de amor entre Taylor Swift y Travis Kelce parece salida de una película. Tras vivir múltiples decepciones amorosas, la intérprete de “The Fate of Ophelia” decidió darle una nueva oportunidad al amor con el deportista, luego de que éste hiciera público su intento fallido por darle un friendship bracelet con su número telefónico en un show de The Eras Tour. La anécdota llegó a oídos de Andrea Finlay, madre de Taylor, quien instó a su hija a tener una cita con el tight end.

|Imagen tomada de la cuenta de Instagram de Travis Kelce

La química fue inmediata y el resto es historia. La cantante y el deportista hicieron su debut como pareja a finales de 2023, cuando Swift acudió a un juego de los Chiefs en el Arrowhead Stadium para apoyar al ala cerrada. Desde entonces, no han hecho más que acaparar titulares como una de las parejas más queridas en el mundo del showbiz. Taylor y Travis se comprometieron en agosto de 2025. Un año después, en julio de 2026, unieron lazos matrimoniales con una boda de ensueño en el Madison Square Garden en la Ciudad de Nueva York en Estados Unidos.