¡ÚLTIMA HORA! Judas Priest pierde a su legendario bajista Ian Hill tras 57 años de carrera

Recientemente, Ian Hill, bajista de Judas Priest, anunció que se retira de la banda después de 57 años de carrera. El músico de 74 años reveló que la decisión se debe a una lesión en el hombro izquierdo que le limita el poder tocar en vivo. Además, se reveló que Rimmer, bajista de Uriah Heep, será su reemplazo.

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¿Qué se sabe sobre la salida de Ian Hill, bajista de Judas Priest, por temas de salud?

En las últimas horas se dio a conocer que el único miembro original constante de Judas Priest, Ian Hill y bajista de la banda, anunció su retiro oficial de la banda. El músico de 74 años reveló que padece de artritis avanzada, la cual controla con ayuda de inyecciones de cortisona; no obstante, la ruptura de un tendón en su hombro izquierdo durante uno de los conciertos recientes en Europa le ha impedido seguir tocando en vivo, lo que le orillaría a tomar la decisión de perderse su primer concierto desde 1970 y anunciar su retiro.

¿Qué pasará con el futuro próximo de Judas Priest?

A pesar de que el músico se despedirá de los escenarios para cuidar de su salud, confirmó que el próximo álbum contará con todas sus líneas de bajo, por lo que este será su último trabajo completo antes de retirarse. De la misma manera, la legendaria banda dio a conocer de manera oficial que Davey Rimmer (exbajista de Uriah Heep), quien ya habría cubierto al músico, sería de ahora en adelante su reemplazo definitivo en las cuatro cuerdas.

¿Quién es la legendaria banda Judas Priest?

Judas Priest es considerada una de las bandas legendarias del heavy metal, la cual fue fundada en Birmingham, Inglaterra, en 1969, consolidándose con los años como una de las agrupaciones pioneras de la nueva ola del heavy metal británico. Tras años de carrera, la banda ha vendido más de 50 millones de discos; han redefinido el sonido clásico del género con sus icónicos duelos de guitarras y la voz de Rob Halford.