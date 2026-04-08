AL MOMENTO: CANCELAN el concierto de Caifanes

Malas noticias para los fans de Caifanes: resulta que el concierto programado para el próximo 18 de abril de 2026, el cual se llevaría a cabo en el Centro Ceremonial Otomí, Temoaya, en el Estado de México, queda cancelado de forma definitiva. En un comunicado de prensa que hizo la agrupación, revelan que esto ocurre por causas de fuerza mayor ajenas a la voluntad de la empresa y el artista. En el mismo mensaje, confirman que se hará un reembolso en su totalidad de los boletos a los fans que compraron su boleto.

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¿Por qué se canceló el concierto de Caifanes en el Estado de México?

La agrupación y el equipo encargado de la organización del evento reveló en el mismo comunicado que todo estaba en regla y tenían la autorización de la CEPANAF (Comisión Estatal de Parques Naturales y la Fauna del Gobierno del Estado de México), afirmando que cumplían con todos los requisitos. Sin embargo, el 27 de marzo la misma entidad afirmó que no podía sostener la autorización previamente otorgada, argumentando falta de seguridad pública.

¿Qué pasará con los boletos de Caifanes luego de que se cancelara el concierto?

Aquellos fans que compraron sus boletos para este evento se les confirmó que podrán hacer un reembolso total (incluyendo cargos por servicio) a través de los canales oficiales de venta. Los artistas lamentaron mucho tener que cancelar el evento, pues saben que sus fans deseaban mucho asistir al concierto y que ahora estarán decepcionados.

La experiencia espiritual que hubiera sido el concierto

La banda tenía contemplado presentarse el 18 de abril de 2026 en el majestuoso Centro Ceremonial Otomí. Este evento no solo era un concierto parte de una gira; tenía toda la intención de fusionar el rock mexicano con el misticismo ancestral del sitio sagrado, prometiendo una experiencia espiritual en un entorno de arquitectura de piedra y silencio montañoso. Desafortunadamente, tanto para los artistas como para los fans, todo se quedará como un simple sueño, pues el evento se canceló.