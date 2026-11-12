El pasado 11 de noviembre, Daddy Yankee fue reconocido como ‘Persona del Año’ por La Academia Latina de la Grabación, previo a la ceremonia de premiación de los Latin Grammy 2026, en Las Vegas, Estados Unidos. Este homenaje destacó los más de 30 años de trayectoria musical con la que cuenta el “Big Boss”, su expansión a nivel global así como su gran labor humanitaria. El artista, quién estuvo acompañado de su madre en la gala, ya que fue su invitada de honor compartió un emotivo mensaje en el que destacó temas muy importantes como la salud mental.

Latin Grammy 2026: ¿Qué discurso dió Daddy Yankee tras ser reconocido como ‘Persona del Año’ ?

El intérprete de temas como “Gasolina”, “Ella me levantó”, “Rompe”, “Limbo”, “Llamada de emergencia”, entre otras, expresó un emotivo discurso en donde mencionó que la salud mental es un tema muy importante, del que se tiene que hablar ya que hay personas que pueden atravesar momentos muy complicados, aunque se muestren con una sonrisa. “Pocas personas entienden los sacrificios, presiones y las batallas internas que enfrentamos”, fueron parte de sus palabras. También mencionó que él ha atravesado por momentos complicados en donde la fe es la que lo ha sostenido en la tormenta. “Estoy aquí porque Dios es fiel”, fue parte de lo que el reguetonero puertorriqueño pronunció arriba del escenario.

Además de esto, Daddy Yankee mencionó que el talento puede abrir puertas, pero es el carácter el que “mantiene dentro del juego”. Aunado a esto también dojo que las personas que no saben servir, no saben liderar. Uno de sus consejos para las personas fue que deben cuidar su corazón y alma, mientras que para los líderes de la industria expresó “El algoritmo no puede dictar el destino de nuestra cultura”. Sus palabras generaron aplausos por parte de los asistentes.

Latin Grammy 2026: ¿Qué artistas rindieron homenaje a Daddy Yankee?

Luego de ser galardonado como ‘Persona del Año’ por los Latin Grammy, Daddy Yankee recibió un homenaje por medio de presentaciones musicales de diversos artistas como J Balvin, Nathy Peluso, Tito Nieves, Oscar D’León, Ryan Castro, Feid, J Noa, Paulo Londra, Trueno, Alez Zurdo, Milly Quezada, Pablo Alboran, Natalia Jimenez, Justin Quiles, Lenny Tavarez, Gente de Zona, Pedro Capo, Elena Rose, Sugar Holl Gang.