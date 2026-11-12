Esta noche de jueves 12 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia de los Latin Grammys 2026 en Las Vegas. La entrega de premios estuvo llena de sorpresas y una de las cosas que más gustaron de la noche fueron las varias presentaciones musicales que se llevaron gran parte de la transmisión.

Entre las que destacaron se mantienen los homenajes a Willie Colón y José Alfredo Jiménez, sin olvidarnos además del gran número musical de Daddy Yankee quien recibió en esta ocasión el nombramiento de Persona del Año, agregando también a Rosalía quien abrió la ceremonia de premios, así como a Rawayana quienes llegaron al Grammy Latino a ponerle el sabor venezolano.

Aquí te damos el minuto a minuto de todo lo que ocurió en los Grammy Latino: desde la lista completa de ganadores hasta los mejores momentos.

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