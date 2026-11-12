Los Latin Grammy 2026 están a la vuelta de la esquina, pues ese 12 de noviembre del 2026 se llevarán a cabo desde Las Vegas y en México podrás seguir la ceremonia completamente GRATIS y en directo la ceremonia podrá verse EN VIVO por HBO Max, a partir de las 19:00 horas. Recuerda que también podrás seguir toda la cobertura y lo más relevante del evento por todas las redes oficiales de TV Azteca.

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¿Dónde y cómo ver por streaming la ceremonia de los Latin Grammy 2026?

Además de conocer lo más importante sobre la ceremonia de los Latin Grammy 2026 por TODAS las redes sociales de Azteca 7, podrás seguir el VIVO el evento por la plataforma HBO Max desde tu celular, computadora o Smart TV. Toma en cuenta que la transmisión esta pensada para inciar en México en punto de las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

¿Qué artistas destacan en los Latin Grammy 2026?

Rosalía: suma siete nominaciones, entre ellas Álbum del Año por Lux.

Karol G: también cuenta con siete candidaturas, incluida Álbum del Año por Tropicoqueta.

Rawayana: compite en Álbum del Año con ¿Dónde Es El After?.

Jorge Drexler: acumula siete nominaciones.

Edgar Barrera: encabeza la lista con diez nominaciones.

Todo lo que tienes que saber sobre los Latin Grammy Nominees

Horarios para ver los Latin Grammy 2026 en México

14:00 horas: Premiere, disponible en los canales digitales de la Academia Latina de la Grabación.

18:00 horas: alfombra roja.

19:00 horas: inicio de la ceremonia principal.

No te pierdas nada sobre lo más relevante de la música latina y los momentos más destacados de la ceremonia de los Latin Grammy 2026 a través de Azteca 7 y todas las redes sociales de TV Azteca, donde el entretenimiento siempre tiene algo que contar.