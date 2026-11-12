A pesar de que los Latin Grammy cuentan con una importante audiencia y fanatismo en México, la ceremonia planeada para este 2026 NO se realizará dentro de territorio nacional, pues la edición número 27 de estos prestigiosos premios se llevará a cabo el próximo jueves 27 de noviembre dentro del MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, donde se reunirán artistas como Rosalía, Karol G y Rawayana.
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¿Sede, horarios y a qué hora ver los Latin Grammy desde México?
La 27ª entrega de los Latin Grammy se llevará a cabo el siguiente jueves 12 de noviembre del año en curso, contando como sede con el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos.
Calendario de actividades con horario del centro de México
14:00 horas: Latin Grammy Premiere: entrega previa de la mayoría de los premios en los canales digitales asociados.
18:00 horas: Alfombra roja
19:00 horas: Ceremonia principal
¿Como ver los Latin Grammy en México?
Toma en cuenta que la edición número 27 de los Latin Grammy se llevará a cabo por la tarde de hoy, desde Las Vegas, por lo que si quieres disfrutar de la ceremonia, puedes hacerlo por medio de plataformas de streaming como HBO o seguir la cobertura de lo más importante por Azteca 7.
¿Cuántos mexicanos han ganado premios en los Latin Grammy Premiere?
Es importante determinar que, a lo largo de la historia de los premios, no existe como tal una cifra concreta sobre todos los mexicanos que hayan llevado alguno de los premios. No obstante, figuras como Natalia Lafourcade han destacado al obtener 17 Latin Grammy, mientras que en la gala han figurado nombres como el de Alejandro Fernández, Café Tacvba, Maná, Jesse & Joy, Julieta Venegas y Juan Gabriel.