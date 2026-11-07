Los fans del rock y del horror punk y punk rock están encendiendo las alarmas en México, pues recientemente se dio a conocer que The Original Misfits podría regresar a México en 2027 como parte de su gira de aniversario número 50. De acuerdo con lo revelado por Jerry Only, la banda contempla presentaciones en Estados Unidos, Sudamérica y Europa, además de expresar su interés por visitar territorio mexicano. No obstante, es importante advertir que esta posibilidad por ahora solo es una expectativa de los fans.

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¿Qué se sabe sobre el posible regreso de The Original Misfits? ¿Podrían regresar a México en 2027?

The Original Misfits conformado por Glenn Danzig, Jerry Only y Doyle Wolfgang von Frankenstein, ha dado a conocer que planean una gira mundial a gran escala para el año 2027, con la intención de celebrar su 50 aniversario.

No obstante, lo que ha encendido las expectativas fueron las declaraciones del bajista Jerry Only quien confirmó durante una entrevista que la idea es hacer “una gira de verdad” en lugar de los conciertos aislados y esporádicos que han dado en los últimos años.

¿Por qué se especula la llegada de The Original Misfit a México en 2027?

De la misma manera, Jerry Only dejó en claro su interés por llevar esta gira de aniversario tanto a los Estados Unidos como a Europa y Sudamérica y México, añadiendo la gran respuesta que el público latinoamericano suele dar al género.

¿Fechas y sedes confirmadas de The Original Misfit en 2027?

Es importante determinar que tanto las sedes como las fechas de la gira planeada para el 2027, no han sido confirmadas, pues en sus palabras Jerry Only solo dejó en claro que se trata de una idea y adelanto de lo que podría venir para la banda y sus fans el próximo año.