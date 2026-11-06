Este viernes se hizo oficial la fecha en que se revelarán TODOS los nominados a la edición 2027 de los Grammy, una de las premiaciones más importantes de todas, donde año con año se reconoce a lo mejor de la música internacional, misma que se estará llevando a cabo el próximo 7 de febrero de 2027.

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La misma Academia de Grabación reveló que será el próximo 16 de noviembre cuando se revelen los artistas y agrupaciones que figurarán en la gala del 2027 en punto de las 9:00 am en el horario del este, por lo que poco a poco las expectativas comienzan a crecer, además de que se confirmó quienes conducirán esta ceremonia.

Revelarán la lista final de los nominados a los Grammy 2027

Será el lunes 16 de noviembre que se comparta la lista final donde podremos conocer a las y los artistas que van a estar compitiendo por uno de los reconocimientos más importantes dentro de la industria de la música.

Dentro de los artistas que han comenzado a sonar para estar en la lista final de los nominados ha sonado poco a poco en la radio así como en playlist internacionales y todo podría pasar…

Confirman a los presentadores de los Grammy 2027

A su vez, se ha hecho oficial a los artistas que estarán presentando esta ceremonia en donde figuran los siguientes: Alan Menken, Amy Allen, Carly Pearce, David Guetta, FYÜTCH y Aura V, Herbie Hancock, Israel Houghton, Juanes, Kehlani, Linda Perry, Meghan Foley y Michelle Holme, Olivia Dean, Pharrell Williams, Renée Fleming, YUNGBLUD y Ziggy Marley.

Además, se ha confirmado que podrás seguir el anuncio de la lista de nominados a través de la página oficial de los Grammy así como por la plataforma de YouTube de manera gratuita y en vivo.

¿BTS estará en los Grammys?

Tras meses de rumores y tensiones, es un hecho que BTS no estará presente en esta premiación, debido a que consideraron que su música estaba siendo apartada del resto de categorías y como protesta, estos no postularan su trabajo a la edición de este año siendo que ARIRANG es uno de los discos más importantes de todo el 2026.